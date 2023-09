 Digital Services Act: Online gelten neue Regeln - Was kann das „Internet-Grundgesetz“?

Seit kurzem müssen sich Plattformen wie Instagram und TikTok an strengere Regeln halten. Dahinter steckt ein neues Digitalgesetz, das Nutzer vor allem in drei Punkten schützen soll.

Die EU verpflichtet große digitale Plattformen zu mehr Transparenz. (Foto: mauritius images / Markus Mainka / imageBROKER) Soziale Netzwerke

Düsseldorf Was Nutzer auf LinkedIn sehen, bestimmt der Algorithmus – doch inzwischen nicht mehr ausschließlich. Seit kurzem bietet die Plattform auch einen chronologischen Feed an. Beiträge werden so nach zeitlicher Reihenfolge angezeigt, und nicht danach, welche Beiträge Daten zufolge für User am interessantesten sein dürften.

Hintergrund für die zusätzliche Option ist das neue europäische Digitalgesetz, der Digital Services Act (DSA). Oder wie Matthias C. Kettemann, Rechtswissenschaftler an der Universität Innsbruck, es nennt: das neue „Grundgesetz für das Internet“.

Die EU-Verordnung gilt seit Ende August und beinhaltet eine Reihe Verpflichtungen für 19 besonders große Plattformen wie Google-Dienste, soziale Medien und Shoppingseiten. Damit sind die chronologischen Rankings nicht die einzige Neuerung für die User. Ein Überblick, wie die Menschen in Europa vom DSA profitieren – und wo aus Sicht von Fachleuten Nachholdbedarf besteht.

Was beinhaltet der Digital Service Act (DSA)?