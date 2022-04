Digital Services Act Wahrheit statt Wut: Wie die EU jetzt das Internet zähmt

Ex-US-Präsident Obama lobt das neue EU-Gesetz gegen Fake News und Hass im Netz. Europaparlament und Mitgliedstaaten wollen nun die letzten Streitpunkte ausräumen.

Anstatt weitere Inhalte in sozialen Medien zu verbieten, soll die Funktionsweise der Plattformen durch das EU-Gesetz offengelegt und möglicherweise geändert werden. (Foto: dpa) Soziale Netzwerke

Brüssel Kurz vor Schluss gab es noch Unterstützung aus den USA: Bei einer Rede an der Stanford-Universität lobte der ehemalige US-Präsident Barack Obama am Donnerstag ein neues Gesetz der EU. Der „Digital Services Act“, kurz „DSA“, soll einige bekannte Probleme mit Onlineplattformen lösen. So sollen Nutzer besser vor schädlichen Inhalten und Falschmeldungen geschützt werden.

Während die USA noch darüber nachdenken, wie eine Regulierung ohne staatliche Zensur funktionieren kann, wollen die Gesetzgeber der EU an diesem Freitag final über den Text entscheiden. „Zurzeit arbeitet Europa an einigen der weitreichendsten Gesetzen, um den Missbrauch durch große Technologieunternehmen zu regulieren“, sagte der ehemalige US-Präsident.

Der Ansatz der EU ist tatsächlich neu. Anstatt weitere Inhalte in sozialen Medien zu verbieten, soll die Funktionsweise der Plattformen offengelegt und möglicherweise auch geändert werden: Die Nutzer sollen erfahren, warum sie bestimmte Inhalte angezeigt bekommen.