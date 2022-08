Digitalisierung Notaufnahme ohne Personal: In Israel nimmt die Zukunft der Klinik Gestalt an

Anmeldung über Gesichtserkennung, Diagnose via Rechner: In der Notaufnahme des israelischen Ichilov-Krankenhauses führen Maschinen die Regie. Vorbild für Deutschland?

Wie dominant werden im Krankenhaus der Zukunft die Maschinen sein? (Foto: dpa) Krankenhaus

Tel Aviv Die erste Überraschung wartet gleich am Eingang der Notaufnahme: Bei der Anmeldung entfällt die Bürokratie. Statt Formulare auszufüllen, legt der Patient wie bei der digitalen Passkontrolle seinen Personalausweis auf einen Scanner, der die Identität erfasst und mithilfe von Gesichtserkennung überprüft.

Im Nu sind alle möglichen Daten griffbereit, nach denen der Patient während seines Klinikaufenthalts immer wieder gefragt wird: Name, Alter, Telefon oder Zugehörigkeit zur Krankenkasse.

Um herauszufinden, wie es dem Patienten geht, erscheint auf dem Bildschirm anschließend eine Auswahl von Kernfragen: „Weshalb bist du gekommen? Hast du Fieber, Schwindel, Herzschmerzen?“

Ohne bislang mit einem einzigen Menschen gesprochen zu haben, hält der Besucher sein Patientendossier in der Hand – ein Ausdruck, der aussieht wie ein Gepäckschein am Flughafen. Damit geht es weiter in ein Kabäuschen, wo der Patient seinen QR-Code einliest und dann selbst seinen Blutdruck, seine Körpertemperatur und den Sauerstoff im Blut misst.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen