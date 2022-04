Digitalpakt So wollen die EU und die USA das offene Internet gegen China und Russland verteidigen

Brüssel Die emanzipatorischen Hoffnungen, die sich mit dem Internet einst verbanden, sind beinahe in Vergessenheit geraten. Über die Verbreitung der Freiheit via Twitter und Facebook, die digitalen Träume des arabischen Frühlings, wird schon lange nicht mehr geredet, im Gegenteil: Im Mittelpunkt stehen heute demokratiezersetzende Desinformation, Cyberangriffe und der Einsatz digitaler Technologien zur Massenüberwachung.

Autoritäre Regime werden im Zuge der Digitalisierung nicht demokratischer, sie erfinden nur das Internet für sich neu – als staatliches Kontrollinstrument. Vorreiter ist China, das auf der Grundlage von Big Data, Gesichtserkennung und omnipräsenter Propaganda eine Hightech-Diktatur erschaffen hat und sein Know-how an gleichgesinnte Länder liefert. Russland, das im Krieg gegen die Ukraine innenpolitisch keinen Widerspruch duldet, eifert dem chinesischen Beispiel nach.

Mit vereinten Kräften wollen sich die USA, die EU und Partnerländer wie Kanada, Korea, Japan und Australien diesem Trend nun entgegenstellen – mit einer Art Internetallianz der Demokratien. Am Donnerstag will der Nationale Sicherheitsrat der US-Regierung eine gemeinsame, nach monatelangen Verhandlungen ausformulierte „Erklärung zur Zukunft des Internets“ veröffentlichen. Das Dokument sowie eine interne Bewertung der EU liegen dem Handelsblatt vor.

Das Papier beschreibt das Internet als „Kommunikationssystem für die gesamte Menschheit“, das einen „Innovationsschub“ in Gang gesetzt und „neuen digitalen Produkten und Dienstleistungen, die heute jeden Aspekt unseres täglichen Lebens durchdringen“, zum Durchbruch verholfen habe.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir jedoch erlebt, wie diese Vision ernsthaft infrage gestellt wurde“, heißt es weiter. „Der Zugang zum offenen Internet wird von einigen autoritären Regierungen eingeschränkt, und Onlineplattformen und digitale Werkzeuge werden zunehmend zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und zur Verweigerung anderer Menschenrechte und Grundfreiheiten genutzt.“

US-Präsident Biden will eine digitale „Magna Charta“ schaffen

Die Arbeit an der Erklärung wurde im vergangenen Dezember von den USA angeschoben. „Die Internetallianz ist ein wichtiges Element der Demokratie-Agenda von US-Präsident Joe Biden“, erläutert Tyson Barker, Technologieexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Geplant sei eine Art „digitale Magna Charta“: „Es geht darum, international deutlich zu machen, dass ein offenes Internet einen Pfeiler der liberalen Weltordnung darstellt, die Washington bewahren will“, sagt Barker. Die USA wähnen sich schon seit Jahren in einem neuen Systemkonflikt, in dem der demokratischen Welt mit China und Russland aggressive Herausforderer gegenüberstehen.

China setzt schon seit Jahren auf modernste Internet-Technologie, um die eigene Bevölkerung zu kontrollieren und die Diktatur auch online durchzusetzen. (Foto: AP) Autonomes Fahrzeug zur Covid-Eindämmung in China

Die EU zögerte zunächst, sich der US-Internetinitiative anzuschließen – vor allem weil aus europäischer Sicht die Marktdominanz amerikanischer Tech-Konzerne wie Google, Facebook und Amazon ein ähnlich großes Problem darstellt wie der Aufstieg autoritärer Staaten zu Digitalmächten.

Doch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie der strategische Schulterschluss zwischen Moskau und Peking gaben schließlich den Ausschlag dafür, dass sich die EU für den Washingtoner Vorschlag erwärmte.

„Die derzeitige Situation in der Ukraine zeigt in dramatischer Weise die Gefahr einer gravierenden Störung des Internets (…), da Russland damit droht, die Verbindung zum globalen Internet ganz oder teilweise zu unterbrechen“, schreibt die EU-Kommission in ihrer internen Bewertung. Auch die Notwendigkeit, gegen den „Missbrauch des Internets durch die derzeitige Zunahme von Cyberangriffen, Onlinezensur und Desinformation“ vorzugehen, hebt Brüssel hervor.

EU-Kommission pocht auf Schutz der Privatsphäre

Zugleich betont die Kommission, dass es ihr gelungen sei, der „europäischen Vision“ für die digitale Welt in der Deklaration Geltung zu verschaffen. „Der finale Text der Erklärung spiegelt unsere hohen Ansprüche an den Schutz fundamentaler Rechte wider“, schreibt die Kommission und nennt den Schutz der Privatsphäre als Beispiel. Im nächsten Schritt soll es darum gehen, international möglichst viele Unterzeichner für die Erklärung zu finden.

Die Erklärung ist ein politisches, kein rechtliches Dokument; für die EU und ihre Mitgliedstaaten entfaltet sie damit keine bindende Wirkung. Allerdings wird die Deklaration in die Arbeit des transatlantischen Rats für Handel und Technologie (TTC) einfließen, den die EU zum Hauptforum für die Zusammenarbeit mit den USA machen will. Das nächste TTC-Treffen ist für Mitte Mai geplant.

Zusätzliche Brisanz erhält die Internetinitiative durch die Übernahme des Kurznachrichtendiensts Twitter durch den US-Milliardär Elon Musk, der sich als Vorkämpfer der Meinungsfreiheit geriert. Der Deal nährt in Europa die Sorge, dass die zaghaften Reformen, die Twitter im Kampf gegen Fake News angestoßen hat, nun ins Gegenteil verkehrt werden.

Die EU hat in den vergangenen Wochen zwei Gesetze beschlossen, um die Macht der Netzkonzerne zu zähmen und der Verbreitung von demokratieschädigenden Inhalten entgegenzuwirken: den Digital Markets Act und den Digital Services Act. EU-Kommissar Thierry Breton erinnerte Musk daher sogleich in einem Tweet daran, dass „jedes Unternehmen, das in Europa Geschäfte machen will, unsere Regeln befolgen muss“.

Gegenüber autoritären Staaten tritt die EU ebenfalls mit neuer Härte auf. Als Teil ihrer Russlandsanktionen haben die Europäer die russischen Propaganda-Organe RT und Sputnik verboten. Die Anfälligkeit für Desinformationen halten enge Berater von Kommissionschefin Ursula von der Leyen für eine der größten Schwachstellen der EU.

Um Europas digitale Abwehrkräfte zu stärken, bleibe noch viel zu tun, mahnt Felix Kartte von Reset, einer Organisation, die sich für Onlineregulierung einsetzt: „Plattformen wie Facebook und Youtube machen es der russischen Propagandamaschinerie viel zu leicht, Sperren zu umgehen und Desinformation über den Ukrainekrieg zu verbreiten. Trotz der EU-Sanktionen erreicht der Kreml mit seiner Kriegspropaganda jeden Tag Millionen Menschen in Europa.“ Dies habe reale Konsequenzen, wie sich etwa an den prorussischen Autokorsos in deutschen Städten zeige.

Auch dieses Problem wollen die USA und die EU künftig gemeinsam angehen. In der Interneterklärung heißt es: „Onlineplattformen haben eine zunehmende Verbreitung illegaler oder schädlicher Inhalte ermöglicht, die die Sicherheit von Bürgern gefährden und zu Radikalisierung und Gewalt beitragen können.“

Mehr: Angst vor Tech-Diktaturen: EU sucht Schulterschluss mit den USA und plant Botschaft im Silicon Valley