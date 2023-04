Diplomatie China und Brasilien wollen Beziehungen vertiefen

Der brasilianische Präsident Lula hob bei seinem Besuch die „besondere Bedeutung“ der Beziehung beider Länder hervor. Zudem kritisierte er die Dominanz des US-Dollars.

Der brasilianische Präsident betonte bei seinem Besuch bei dem chinesischen Staatschef die Verbundenheit beider Länder. (Foto: AP) Luiz Inácio Lula da Silva und Xi Jinping

Peking China und Brasilien wollen ihre Beziehungen weiter ausbauen. „Ich bin bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um strategisch eine neue Ära und Zukunft für die Beziehungen zwischen China und Brasilien zu eröffnen“, sagte der chinesische Staatschef Xi Jinping am Freitag laut dem chinesischen Staatsender CCTV bei einem Treffen mit seinem brasilianischen Amtskollegen Luiz Inácio Lula da Silva in Peking. Lula sagte demnach, dass die Reise nach China die erste seit seinem Amtsantritt außerhalb Amerikas ist, was die „besondere Bedeutung“ der Beziehungen beider Staaten widerspiegelt.

Thema war auch der Krieg in der Ukraine. Man sei sich einig, dass Dialog und Verhandlungen der einzig mögliche Weg seien, um die Krise zu lösen, hieß es.

Lula war am Mittwoch gemeinsam mit einer großen Wirtschaftsdelegation in China angekommen und hatte zunächst die Finanzmetropole Shanghai besucht. Dort kritisierte er in einer Rede die Dominanz des US-Dollars im internationalen Handel. „Warum können wir nicht in unserer eigenen Währung handeln?", fragte er. „Wer hat entschieden, dass es der Dollar ist? Wir brauchen eine Währung, die die Länder in eine etwas ruhigere Situation bringt, denn heute muss ein Land dem Dollar hinterherlaufen, um zu exportieren." China und Brasilien hatten sich Ende März darauf verständig, mehr Handel direkt in ihren eigenen Landeswährungen zu ermöglichen, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Seit 2009 ist China der größte Handelspartner Brasiliens und einer der wichtigsten Investoren im größten Land Lateinamerikas.