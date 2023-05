Diplomatie Durchsuchung bei Journalisten: Türkei bestellt deutschen Botschafter ein

Die türkische Regierung sieht in der Verhaftung von zwei Journalisten in Deutschland politische Gründe. Laut der Polizei in ging es um das gefährdende Verbreiten personenbezogener Daten.

Vom Auswärtigen Amt in Berlin war zum Sachverhalt zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. (Foto: imago images/Christian Spicker) Auswärtiges Amt in Berlin Istanbul, Berlin Das türkische Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Ankara einbestellt. Die Türkei habe gegen die Festnahme von zwei türkischen Journalisten der regierungsfreundlichen Zeitung „Sabah" protestiert, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit. Deutschland solle für die sofortige Freilassung der Journalisten sorgen. Die Journalisten seien wegen ihrer Berichte über das Netzwerk des Predigers Fethullah Gülen ins Visier der Behörden geraten, nachdem ein Gülen-Anhänger Anzeige erstattet habe, erklärte die türkische Seite. Gülen soll laut der türkischen Regierung hinter dem gescheiterten Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2016 gestanden haben. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen erklärten dagegen in einer gemeinsamen Pressemitteilung, dass wegen des Verdachts des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten seien am Mittwochmorgen die Privatwohnungen von zwei 46- und 51-jährigen Journalisten in Mörfelden-Walldorf durchsucht worden seien. Bei dem Einsatz hätten die Ermittler unter anderem elektronische Speichermedien und weitere Beweismittel sichergestellt. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen seien die beiden Männer wieder entlassen worden. Weitere Details wollten die Behörden unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen. Vom Auswärtigen Amt in Berlin war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.