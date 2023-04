 Diplomatie: Empörung über Pekings Botschafter in Paris

Der chinesische Botschafter Lu Shaye erntet europaweit Kritik, da er früheren Sowjetrepubliken die Souveränität abspricht. China reißt damit ein, was es sich vorher aufgebaut hat.

Chinas Botschafter in Paris sorgt für einen diplomatischen Eklat. (Foto: imago images / Xinhua) Lu Shaye

Brüssel Zu den größten Hemmnissen für Chinas Diplomatie zählen ausgerechnet die eigenen Diplomaten: Was sich schon in der Pandemie gezeigt hatte, erweist sich nun auch im Ukrainekrieg. Gerade als es so aussah, als würden Pekings Bemühungen aufgehen, mit Frankreich einen der wichtigsten EU-Staaten von einer gemeinsamen Friedensinitiative zu überzeugen, entfacht der chinesische Botschafter in Paris europaweit Empörung – und blamiert die französische Regierung.

In einem Fernsehinterview hatte Lu Shaye den Staaten der früheren Sowjetunion die Souveränität abgesprochen. Die EU-Außenminister, die sich am Montag in Luxemburg zu Beratungen über den Ukrainekrieg trafen, verurteilten Lus Einlassung einhellig. Besonders erzürnt sind die Balten, die im Kalten Krieg unter sowjetischer Besatzung litten.

„Litauen ist nie der UdSSR beigetreten. Moskau hat unser Territorium unrechtmäßig besetzt, und wir haben uns gewehrt, bis wir unsere Unabhängigkeit wiederhergestellt hatten“, stellte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis klar.