Diplomatie Gespräche zwischen China und den USA – Positiver Ton trotz Spannungen

Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China befinden sich auf einem Tiefpunkt. Beide Seiten möchten jedoch Kommunikationswege offen halten.

„Wir arbeiten hart daran, die Beziehungen so gut wie möglich zu gestalten“, sagte Daniel Kritenbrink. (Foto: Reuters) US-Staatssekretär

Peking Vor dem Hintergrund der verschärften Spannungen arbeiten die USA eigenen Angaben zufolge „hart“ an den bilateralen Beziehungen zu China. „Wir arbeiten hart daran, die Beziehungen so gut wie möglich zu gestalten“, sagte Daniel Kritenbrink, stellvertretender US-Staatssekretär für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, nach einem Treffen mit Vizeaußenminister Ma Zhaoxu am Montag in Peking.

„Die beiden Seiten führten eine offene, konstruktive und fruchtbare Kommunikation über die Förderung der Verbesserung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen und den angemessenen Umgang mit Differenzen“, erklärte das chinesische Außenministerium. Die USA und China bezeichneten die Gespräche als konstruktiv und verständigten sich darauf, die Kommunikationswege offen zu halten.

Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China befinden sich auf einem Tiefpunkt. Die beiden Mächte sind tief gespalten bei Themen wie der Souveränität des demokratisch regierten Taiwan oder den Territorialstreitigkeiten im südchinesischen Meer. Die USA und westliche Industrienationen suchen nach einem Weg, die Beziehungen zu der Volksrepublik zu entschärfen und gleichzeitig die wirtschaftliche Abhängigkeit zu diviersifizieren.