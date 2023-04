Diplomatie Hochrangige Gesprächspartner und viel Wirtschaft: Außenministerin Baerbock in China eingetroffen

Die deutsche Außenministerin besucht am ersten Tag ihrer China-Reise eine Schule und einen deutschen Windturbinen-Hersteller. Die politischen Gespräche beginnen am Freitag.

Tianjin Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Donnerstag zu Beginn ihrer Chinareise in der Hafenstadt Tianjin gelandet. Dort beginnt ein insgesamt sechstägiger Asienbesuch Baerbocks. Nach zwei Tagen in China geht es am Samstag nach Südkorea und von dort aus weiter zum G7-Außenministertreffen nach Japan.

Auf der Reise trifft Baerbock für ihr Amt ungewöhnlich viele Unternehmensvertreter. Noch auf der Fahrt zu ihrem ersten Termin informierten sie Wirtschaftsvertreter über die Lage vor Ort. Baerbock besucht zunächst ein deutsches Unternehmen, das Getriebe für Windturbinen herstellt. Später besucht sie eine chinesische Schule, die Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Die wichtigsten politischen Gespräche sind am Freitag in Peking geplant.