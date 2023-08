Diplomatie Indien und Griechenland vereinbaren Verteidigungszusammenarbeit

Indien und Griechenland wollen zukünftig intensiv zusammenarbeiten. Die beiden Länder wollen den Handel ausbauen und ihre Verteidigung koordinieren.

Es war der erste Besuch eines indischen Regierungschefs in Griechenland seit 40 Jahren. (Foto: IMAGO/ANE Edition) Indiens und Griechenlands Premierminister Narendra Modi Kyriakos Mitsotakis

Athen Griechenland und Indien wollen ihre Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen ausbauen. Auch Handels- und Geschäftsbeziehungen sollten verbessert werden, sagten die Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis und Narendra Modi am Freitag in Athen.

„Im Bereich Verteidigung und Sicherheit haben wir vereinbart, unsere militärischen Beziehungen und unsere Verteidigungsindustrie zu stärken“, sagte Modi. Der zwischenstaatliche Handel solle bis 2030 verdoppelt werden. Laut Mitsotakis hatte er im vergangenen Jahr einen Umfang von 1,32 Milliarden Euro.

Modi sagte, beide Länder hätten ein Agrarabkommen unterzeichnet, das eine Zusammenarbeit bei Forschung, Tierzucht und Tierprodukten ermöglichen werde. Indien und Griechenland wollten auch die Zuwanderung von Fachkräften erleichtern und dazu bald einen Vertrag schließen.

Es war der erste Besuch eines indischen Regierungschefs in Griechenland seit 40 Jahren. Mitsotakis sagte, die Beziehungen zwischen beiden Ländern reichten bis in die Antike zurück und sollten jetzt zu einer strategischen Partnerschaft ausgebaut werden. Im Tourismus, Pharmazie und Technik gebe es große Möglichkeiten.