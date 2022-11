Diplomatie Rüstung, Technologien, Rohstoffe: Frankreich und Deutschland reparieren ihre Beziehung

Der Austausch zwischen Berlin und Paris läuft in dieser Woche auf Hochtouren. Bei einigen Konfliktpunkten geht es spürbar voran. Doch es bleiben Differenzen.

„Erster Schritt eines neuen deutsch-französischen Engagements, um die europäische Industriepolitik voranzubringen.“ (Foto: IMAGO/PanoramiC) Wirtschaftsminister Bruno Le Maire (l.) und Robert Habeck

Paris Deutschland und Frankreich bemühen sich weiter, die jüngsten Irritationen in ihren Beziehungen auszuräumen. Nach den Besuchen von Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) zu Beginn der Woche wird am Donnerstag Finanzminister Christian Lindner (FDP) in Paris erwartet. Am Freitag reist die französische Premierministerin Élisabeth Borne zu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Berlin.

Der Ende Oktober abgesagte deutsch-französische Ministerrat soll den aktuellen Planungen zufolge zum 60-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrags zwischen beiden Ländern am 22. Januar stattfinden, heißt es in Paris. Bis dahin sollen die Unstimmigkeiten vor allem in der Energie- und Verteidigungspolitik ausgeräumt sein. Eine offizielle Bestätigung für das Datum gibt es allerdings noch nicht.