Diplomatie Türkei und Griechenland vereinbaren Neuanfang im Territorialstreit

Die Türkei und Griechenland wollen ihre Streitpunkte bei Territorialfragen klären. Dazu planen die Staatschefs ein Treffen am Rande der UN-Vollversammlung.

Noch im vergangenen Jahr erklärte Erdogan, er werde nie wieder mit Mitsotakis reden. (Foto: AP) Griechischer Premierminister Kyriakos Mitsotakis und der Türkische Staatschef Recep Tayip Erdogan (v.l.n.r.)

Ankara Die Türkei und Griechenland wollen nach neuen Lösungsansätzen für ihre Streitpunkte suchen. Die Außenminister Hakan Fidan und Giorgos Gerapetritis stellten nach Gesprächen in Ankara am Dienstag dafür einen Fahrplan vor, demzufolge sich Präsident Recep Tayyip Erdogan und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am 18. September am Rande der UN-Vollversammlung in New York treffen sollen. Anschließend soll es Gespräche auf Regierungsebene und vertrauensbildende Maßnahmen geben.

Auch die Treffen eines hochrangig besetzten Rates für Zusammenarbeit sollen wieder aufgenommen werden. Fidan sagte: „Wir haben unsere Probleme in Bezug auf die Ägäis und das östliche Mittelmeer umfassend bewertet.“ Nachbarn und Verbündete sollten ihre Probleme im konstruktiven Dialog beilegen.

Gerapetritis sagte, die Streitigkeiten ließen sich nicht auf einen Schlag beseitigen. „Aber wir haben die Bereitschaft und den Willen, in Offenheit und gegenseitiges Verständnis zu investieren, um Gemeinsamkeiten zu suchen, mit hergebrachten Meinungen zu brechen und, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, diese zumindest nicht in Krisen ausarten zu lassen." Die Türkei und Griechenland streiten unter anderem über Gebietsansprüche in der Ägäis, die Ausbeutung von Bodenschätzen und das ethnisch geteilte Zypern. Vor drei Jahren eskalierten die Spannungen im Streit um mutmaßliche Gasvorkommen, wobei beide Seiten ihre Seestreitkräfte mobilisierten. Noch im vergangenen Jahr erklärte Erdogan, er werde nie wieder mit Mitsotakis reden. Im Juli sprachen die beiden dann am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius aber doch miteinander. Dazu beigetragen haben die Hilfe Griechenlands nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei im Februar und die Welle türkischen Mitgefühls nach einem tödlichen Zugunglück in Griechenland Anfang März.