 Diplomatie: Ukrainischer Top-Diplomat löst Melnyk als Botschafter ab

Olixij Makejew wird an Melynks Platz rücken. Er bekleidete zuletzt verschiedene Posten in der ukrainischen Regierung und war schon einmal in der Botschaft in Berlin tätig.

Makejew war zuletzt der Sonderbeauftrage für Sanktionen gegen Russland. (Foto: dpa) Olexij Makejew

Berlin Der ukrainische Top-Diplomat Olexij Makejew wird in wenigen Wochen Andrij Melnyk als Botschafter in Berlin ablösen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe seine Zustimmung zur Nominierung des derzeitigen Sanktionsbeauftragten der Regierung in Kiew für den Posten gegeben, teilte das Auswärtige Amt am Samstag mit.

Zuerst hatte die „Welt am Sonntag“ berichtet. Melnyk wird am 14. Oktober Berlin verlassen, um einen neuen Posten im Außenministerium in der ukrainischen Hauptstadt zu übernehmen – wahrscheinlich wird er einer von mehreren Vizeaußenministern.

Schon kurz danach wird der 1975 geborene Diplomat Makejew in Berlin erwartet. Er spricht wie Melnyk sehr gut Deutsch sowie Spanisch, Französisch und Englisch und war in früheren Jahren schon einmal an der Botschaft in Berlin tätig.

2014 machte der damalige Außenminister Pawlo Klimkin ihn zu seinem politischen Direktor, 2020 wurde er dann zum Sonderbeauftragten für die Sanktionen gegen Russland ernannt. In dieser Funktion meldet er sich auch öffentlich in Interviews oder auf Twitter zu Wort und fordert derzeit vor allem ein Einreiseverbot für russische Touristen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski hatte den amtierenden Botschafter Melnyk Mitte Juli von seinem Posten abberufen. Melnyk hatte sich nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit oft harter Kritik an der Bundesregierung einen Namen gemacht. >> Lesen Sie hier: Der Westen ist überfordert und braucht eine neue Politik – Fünf Thesen zum Ukraine-Krieg Seinem Nachfolger empfahl Melnyk kürzlich in einem dpa-Interview eine Doppelstrategie. „Er müsste schnellstmöglich als Diplomat akzeptiert werden, also nett und freundlich sein, um neue Sympathien für die Ukraine zu gewinnen, gerade angesichts der Kriegsmüdigkeit und dieser überzogenen Debatte über einen kalten Winter", sagte der Botschafter. „Auf der anderen Seite glaube ich, dass er nicht umhin kann, auch unbequem und kantig zu sein und die träge deutsche Politelite immer wieder herauszufordern." Es werde „eine Herkulesaufgabe für ihn sein, ohne jegliche Schonfrist seinen Pfad durch den Berliner Polit-Dschungel zu finden". Mehr: Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg in unserem Liveblog