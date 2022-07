Diplomatie US-Außenminister und chinesischer Kollege sprechen zum ersten Mal seit Oktober persönlich

Trotz ihrer strategischen Rivalität sind die beiden Großmächte nach wie vor wichtige Handelspartner. Auf der Agenda stehen auch strittige Themen.

Trotz ihrer strategischen Rivalität sind die beiden größten Volkswirtschaften der Welt nach wie vor wichtige Handelspartner. (Foto: AP) Chinas Außenminister Wang Yi trifft US-Außenminister Antony Blinken

Indonesien US-Außenminister Antony Blinken und Chinas Außenminister Wang Yi haben sich am Samstag zu ihrem ersten persönlichen Gespräch seit Oktober getroffen. Beide Spitzenpolitiker hatten zuvor am G20-Gipfel teilgenommen. „Es gibt keinen Ersatz für direkte Gespräche ... und in einer so komplexen und folgenreichen Beziehung wie der zwischen den Vereinigten Staaten und China gibt es viel zu besprechen“, sagte Blinken zu Beginn des Treffens.

„China und die Vereinigten Staaten sind zwei große Länder, daher ist es notwendig, dass die beiden Länder einen normalen Austausch pflegen“, sagte Wang Yi gegenüber Reportern. Gleichzeitig müsse man miteinander reden, um sicherzustellen, dass sich die Beziehungen auf dem richtigen Weg weiterentwickeln würden.

Es wird erwartet, dass Blinken China erneut davor warnen wird, Russlands Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Außerdem werden beide Seiten strittige Themen ansprechen, darunter Taiwan, Chinas umfangreiche Ansprüche auf das Südchinesische Meer, die Ausweitung seines Einflusses im Pazifik, Menschenrechte und Handelszölle.

Daniel Russel, ein US-Spitzendiplomat für Ostasien, der engen Kontakt zu Biden hat, sagte, er glaube, dass ein Hauptziel des Treffens darin bestehe, die Möglichkeit eines persönlichen Treffens zwischen Biden und Xi auszuloten. Es wäre das erste Treffen der Staatsoberhäupter, das möglicherweise am Rande des G20-Gipfels im November auf Bali stattfinden könnte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Trotz ihrer strategischen Rivalität sind die beiden größten Volkswirtschaften der Welt nach wie vor wichtige Handelspartner. Biden hat erwogen, die Zölle auf zahlreiche chinesische Waren abzuschaffen, um die steigende Inflation in den USA vor den Zwischenwahlen im November einzudämmen.

Mehr: Das Dilemma des Westens beim G20-Treffen.