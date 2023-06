Diplomatie US-Präsident Biden setzt Chinas Präsident Xi mit Diktatoren gleich

Nur einen Tag nach dem Besuch von US-Außenminister Blinken in China hat US-Präsident Biden für einen Eklat gesorgt. China sieht die Würde des Staatschefs verletzt.

Der US-Präsident sorgt für einen neuen Eklat. (Foto: REUTERS) Treffe von Xi und Biden beim G20-Gipfel in Bali

Washington US-Präsident Joe Biden hat Chinas Staatschef Xi Jinping mit einem Diktator gleichgesetzt und damit in Peking für große Empörung gesorgt. Bei einer Spendenveranstaltung in Kalifornien kam Biden am Dienstag auf die sogenannte Ballon-Affäre zu sprechen. Im Februar hatte das US-Militär in amerikanischem Luftraum einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abgeschossen. Xi habe sich darüber aufgeregt, weil er zum Zeitpunkt des Abschusses nicht gewusst habe, wo sich der Ballon befunden habe, da dieser vom Kurs abgekommen sei, sagte Biden und fügte hinzu: „Das war immer sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen was passiert ist.“ Anschließend sagte Biden unter anderem auch, dass China „echte wirtschaftliche Schwierigkeiten“ habe.