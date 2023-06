Diplomatie Vorsichtige Annäherung zwischen Peking und Washington

Peking Die beiden Weltmächte sprechen wieder miteinander. Das ist das wichtigste Signal, das vom Besuch des amerikanischen Außenministers Antony Blinken in Peking ausgeht. Allen kritischen Tönen der Gastgeber zum Trotz wurde er am Montag auch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen.

Das gilt als Zeichen der chinesischen Staatsführung, dass auch sie das zerrüttete Verhältnis mit Washington verbessern will. Donald Trumps Außenminister Mike Pompeo hatte Xi 2018 nicht getroffen.

Blinken war am Sonntag als erster US-Außenminister seit fünf Jahren nach Peking gereist. Neben Xi traf er Chinas Topdiplomaten Wang Yi sowie Außenminister Qin Gang. Er holte damit einen ursprünglich für Februar geplanten Besuch nach.

Diesen hatte er aufgrund des Eklats um einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über US-Gebiet abgesagt. Zwischen den beiden Staaten herrschte zwischenzeitlich eine gefährliche Funkstille.

Nun sicherten sich beide Seiten zu, den Dialog auf der höchsten Ebene aufrechtzuerhalten. Xi lobte in dem rund halbstündigen Gespräch mit Blinken die „Fortschritte“, die bei seinen Treffen in Peking erzielt worden seien. Beide Seiten hätten „Übereinstimmung in bestimmten Fragen erzielt“, so Xi, ohne Details zu nennen.

Keine Annäherung bei zentralen Konflikthemen

Etwas konkreter wurde US-Außenminister Blinken bei einer Pressekonferenz in der US-Botschaft in Peking. Es gebe Gespräche, die Zahl der Flüge zwischen China und den USA zu erhöhen.

Zudem wolle man eine Arbeitsgruppe einrichten, um die Probleme mit der Droge Fentanyl besser in den Griff zu bekommen, deren Vorprodukte unter anderem aus China stammen.

Geopolitische Spannungen: Xi Jinping trifft US-Außenminister Anthony Blinken kurzfristig in Peking

Keine Einigung gebe es dagegen über die Einrichtung einer militärische Krisenhotline, bedauerte Blinken. Zuletzt war es zu mehreren Zwischenfällen zwischen amerikanischen und chinesischen Streitkräften im Südchinesischen Meer gekommen. Diese hatten die Sorge vor einer Eskalation wachsen lassen.

Bei den zentralen Konfliktthemen gab es, erwartungsgemäß, keine Annäherung. Insbesondere im Streit um Taiwan stehen sich die Weltmächte unversöhnlich gegenüber. Die chinesische Staatsführung beansprucht die selbst verwaltete, demokratisch regierte Insel als ihr Hoheitsgebiet und treibt eine „Vereinigung“ voran. Die USA haben sich wiederum verpflichtet, die Verteidigungsfähigkeit Taiwans zu stärken. Der US-Außenminister kritisierte die „provokativen Aktionen“ Chinas.

Scharfe Kritik von Wang Yi

Wie angespannt das Verhältnis nach wie vor ist, zeigt auch der auffallend scharfe Ton in den offiziellen Verlautbarungen der chinesischen Seite. Topdiplomat Wang Yi betonte demnach in seinem Gespräch mit Blinken, die beiden Staaten stünden an einem Scheideweg, „an dem eine Entscheidung zwischen Dialog oder Konfrontation, Kooperation oder Konflikt getroffen werden müsse“.

Wang ist Mitglied des engsten Führungszirkels der Kommunistischen Partei Chinas und damit einflussreicher als Außenminister Qin Gang. Qin, mit dem Blinken am Sonntag mehr als sieben Stunden gesprochen hatte, bezeichnete das Verhältnis zu den USA als so schlecht wie seit Aufnahme der bilateralen Beziehungen 1979 nicht mehr.

Die Schuld daran gab die chinesische Staatsführung erneut den USA. Die Vereinigten Staaten hätten „ein falsches Bild von China, was zu einer falschen Politik gegenüber China führe“, kritisierte Wang Yi. Konkret forderte er von den USA, sich nicht in die Taiwanfrage einzumischen, sowie ein Ende der Sanktionen gegen China.

Blinken stellte klar, dass es nicht im Interesse der USA sei, China mit Technologien zu versorgen, die das Land nutze, um sein Militär zu modernisieren und seine Menschen zu unterdrücken. Deshalb werde man an gezielten Sanktionen festhalten. Die USA versuchten aber nicht, den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas zu bremsen, sondern wünschten sich vielmehr eine Stärkung der Handelsbeziehungen.

Kurz vor Blinkens Ankunft in Peking hatte US-Präsident Joe Biden eine versöhnliche Botschaft in Richtung Peking geschickt: Er glaube nicht, dass die chinesische Staatsführung „wusste, wo der Ballon war, was er enthielt und was vor sich ging“, sagte Biden am Samstag. Die USA haben bislang keine Untersuchungsergebnisse über den abgeschossenen chinesischen Ballon veröffentlicht, vorgeblich um das Verhältnis zu China nicht weiter zu belasten.

Mehr: Antony Blinken in Peking – Das ist die Strategie hinter der China-Reise