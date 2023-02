Krasilnikows Einheiten kämpfen an entscheidenden Frontabschnitten. Der General über die Chancen der russischen Offensive, die Rolle der Wagner-Söldner und die eigene Strategie.

Kurz bevor sich die groß angelegte Invasion Russlands in der Ukraine jährt, intensivieren die russischen Streitkräfte ihre Offensiven an der Frontlinie. Besonders im Osten Charkiws und im Westen Luhansks wird erbittert gekämpft, aber auch die Stadt Bachmut ist Schauplatz der russischen Angriffe.

Dmitro Krasilnikow, Brigadegeneral und stellvertretender Befehlshaber des operativen Kommandos „Nord“ der ukrainischen Bodenstreitkräfte, kämpft mit seiner Einheit aktuell an besonders brisanten Frontabschnitten – in Luhansk und Switlodarsk in Donezk. Der Tagesspiegel hat mit Krasilnikow über die Kämpfe und den Zustand der ukrainischen sowie der russischen Armee gesprochen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen