Donald Trump Nach FBI-Razzia: Ex-Präsident Trump inszeniert sich als Opfer

Denver, New York Donald Trump hat auf die gerichtlich angeordnete Untersuchung seines Landsitzes Mar-a-Lago in Florida wie gewohnt reagiert: durch Angriff.

„Dies sind dunkle Zeiten für unsere Nation, denn mein wunderschönes Haus, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt. So etwas ist einem Präsidenten der Vereinigten Staaten noch nie zuvor passiert.“ Die Razzia sei weder „notwendig noch angemessen“. Die Justiz werde von linksradikalen Demokraten als Waffe eingesetzt, um zu verhindern, „dass ich 2024 für das Amt des Präsidenten kandidiere“.

Belagerung, Besetzung, Justiz als Waffe der Linken: Es sind Bürgerkriegsvokabeln, die Trump bemüht. Während das Justizministerium und das FBI sich zunächst nicht äußerten, drangen die ersten Hintergründe nach außen. Die Ermittlungen wurden von der Spitze des Justizministeriums und des FBIs freigegeben, heißt es in übereinstimmenden Berichten. FBI-Chef Chris Wray war von Trump selbst ernannt worden.

Insider gehen davon aus, dass Trump geheime Regierungsakten nach Mar-a-Lago mitgenommen hat, statt sie wie aufgefordert dem US-Nationalarchiv zu übergehen. Anfang des Jahres hatte bereits ein Kongressausschuss eine entsprechende Beschwerde des Nationalarchivs behandelt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Um den Durchsuchungsbeschluss zu erhalten, habe das FBI das zuständige Gericht davon überzeugen müssen, dass man höchstwahrscheinlich auf Beweise für illegale Vorgänge stoßen werde, erklärte die frühere FBI-Agentin Tracy Walder. Das sei offenkundig gelungen.

Mobilisierung der Anhänger

Trump weiß, dass er diesen in der US-Geschichte einmaligen Vorgang nutzen muss, um seine Unterstützer zu mobilisieren. Der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, kündigte an, eine Untersuchung gegen das Justizministerium einzuleiten, sobald seine Republikaner die Kammer im Herbst zurückerobern. „Ich habe genug gesehen“, twitterte McCarthy.

Der Ex-Präsident der USA soll sich nicht dort aufgehalten haben. (Foto: Reuters) Anwesen Trumps in Florida

Zahlreiche andere konservative Abgeordneten verurteilten die Durchsuchung in den sozialen Medien, meist treue Trump-Anhänger. Die Partei im Repräsentantenhaus steht weiter eng zum Ex-Präsidenten – wohl auch mit Blick auf ihre Chancen bei den im November anstehenden Zwischenwahlen.

Erst am Wochenende hatte Trump mit seinem Auftritt bei der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Texas den Boden dafür bereitet. Die CPAC ist eine einflussreiche Organisation am rechten Rand, die regelmäßig prominente Konservative mit radikalen Haltungen zu ihren Konferenzen lädt. Trump verdankt ihr einen Großteil seines politischen Erfolgs. In seiner gut zweistündigen Rede hatte er seine Anhänger zu einem Richtungskampf aufgerufen. Das Land werde „mehr von innen als von außen zerstört“, wetterte Trump. Es stehe „am Rande eines Abgrunds“. Es sei „unsere Bewegung, die das Land retten kann“.

Diese militante Stimmung spiegelten auch andere Redner der Konferenz wider. „Wir müssen wie die Teufel kämpfen“, betonte Keri Lake, die republikanische Kandidatin für das Gouverneursamt in Arizona, die von Trump unterstützt wird.

Die Konservativen seinen „im Krieg“ mit der Linken, sagte Trumps früherer Berater Steve Bannon. Und Der texanische Senator Ted Cruz ließ sich zu einem Vergleich mit den Gladiatoren hinreißen. „Man schnappt sich eine Streitaxt und dann kämpft man gegen die Barbaren.“

Mutmaßliche FBI-Razzia gegen Donald Trump

Bei den treuen Fans verfängt das. Vor seinem Anwesen Mar-a-Lago sammelten sich nach der Durchsuchung Anhänger und riefen Trump zur Kandidatur 2024 auf.

2024 fest im Blick

Im politischen Establishment wurde heiß diskutiert, ob die Durchsuchung Trump nutzt oder schadet. Präsident Joe Biden ist neuerdings im Aufwind durch die jüngsten Arbeitsmarktdaten, das verabschiedete Klimapaket und die Tötung eines Al-Quaida-Führers in Kabul.

Trump wiederum muss dringend in die Offensive kommen. Sein Rückhalt außerhalb der CPAC-Anhänger bröckelt. Umfragen ergaben zuletzt, dass sein Wahlkampf-Dauerbrenner - der widerlegte Vorwurf, die Wahl 2020 sei ihm gestohlen worden - bei den eigenen Anhängern immer weniger verfängt. Im Juli zeigte eine Umfrage des Siena College, dass fast die Hälfte der für die Vorwahlen registrierten Republikaner sich einen anderen Kandidaten für 2024 wünschen. Und laut Politologen steht nur noch ein Drittel der Abgeordneten verlässlich hinter ihm.

Frühere Verbündete haben sich abgewandt. „Trumps Einfluss schwindet stetig“, sagte sein früherer Sicherheitsberater John Bolton am Freitag dem Handelsblatt. „Er ist nicht gleich null, aber er wird kontinuierlich schwächer.“ Im Senat haben sich die ersten republikanischen Senatoren in den vergangenen Monaten von Trump distanziert.

Trump-Unterstützer am Abend nahe des Golf-Resorts. (Foto: Reuters) Mar-a-Lago

Den früheren Präsidenten abzuschreiben wäre jedoch verfrüht. Viele Parteigänger fürchten sich vor Trumps Medienmaschinerie, was sie auf Linie hält. So äußerten sich am Dienstag einige hochrangige Republikaner nur anonym zur FBI-Durchsuchung und zweifelten die offizielle Parteilinie an, dass diese ein Trick der Demokraten sei.

Interessant ist vor diesem Hintergrund das Verhalten von Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida. Er gilt als aussichtsreicher potenzieller Rivale von Trump bei den Vorwahlen 2024 - hält offiziell aber streng zu Trump. Die Durchsuchung nannte De Santis „eine weitere Eskalation bei der Bewaffnung von Bundesbehörden gegen die politischen Gegner des Regimes“.

Die Demokraten gaben sich zunächst zugeknöpft. Erst am Dienstag wagte sich Nancy Pelosi aus der Deckung, die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus. „Niemand steht über dem Gesetz“, erklärte Pelosi, „nicht einmal ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten.“ Von der Durchsuchung habe sie aus den Medien erfahren, schob sie hinterher, Details kenne sie keine.

Die Demokraten wissen nur zu gut: Treten sie angesichts der Ermittlungen gegen Trump allzu auftrumpfend auf, kann ihnen das bei den Wahlen empfindlich schaden.

Mehr: FBI durchsucht Trumps Privatanwesen in Florida und verschafft sich Zugang zum Safe