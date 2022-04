Dreifach-Wahlen heute In Serbien zündelt Wladimir Putin massiv gegen Europa

Der EU-Beitrittskandidat Serbien wird immer autokratischer beherrscht. Sein Staatschef lächelt gen Brüssel, während er auch mit Moskau und Peking dealt. Heute wird gewählt.

Mit seiner Schaukelpolitik zwischen Brüssel, Moskau und Peking destabilisiert der zunehmend autokratisch herrschende serbische Präsident Aleksandar Vucic den Balkan. Wird er zum Spielball Moskaus? (Foto: dpa) Anstecker von Vucic und Putin

Berlin Der Krieg in der Ukraine wirkt auch auf dem Balkan. Und nirgends zeigt sich das in diesen Tagen deutlicher als rund um Serbien, wo am heutigen Sonntag gewählt wird.

Zwar sagte Serbiens Staatschef Aleksandar Vucic im Handelsblatt-Interview: „Wir können ohne die EU nicht überleben“. Sein Land habe sich klar für einen EU-Kurs entschieden. Dennoch könne Serbien „mit China Gutes auf die Beine stellen“. Und mit Russland verbindet Serbien ein Freihandelsabkommen. In der Hauptstadt Belgrad fanden seit Moskaus Angriff auf die Ukraine zwei Demonstrationen für Russland statt – die größten in Europa.

„Wir haben Großmachtinteressen von anderen Großmächten sichtbar in Serbien“, sagte der österreichische Kanzler Karl Nehammer unter Verweis auf die in Serbien stark im Agrarbereich investierten Vereinigten Arabischen Emirate, China und Russland. Von einer „Schaukelpolitik“ spricht Martin Gaber von Germany Trade & Invest in Belgrad vor allem im Hinblick auf Moskau.

Gründe dafür: Große Teile der Bevölkerung seien seit den Jugoslawien-Kriegen pro-russisch und Serbien sei vollständig abhängig von russischen Öl- und Gaslieferung. Die bekommt es vom Kreml zu Vorzugskonditionen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Brüssel und Berlin stehen so vor einem Dilemma: Sie müssen den politisch mäandernden Vucic einfangen, soll Belgrad nicht zum Einfallstor für den Kreml nach Europa werden. Denn die gesamte Region ist weiterhin sehr volatil. Jede weitere Verzögerung eines EU-Beitritts mache den Balkan offen für Einmischungen Dritter, mahnte Nehammer. Das sieht die Bundesregierung ähnlich: „Deutschland wird sein politisches Gewicht in die Waagschale werfen für eine EU-Erweiterung um alle sechs Länder des westlichen Balkan“, sagte Manuel Sarrazin, der neue Sondergesandte der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans, dem Handelsblatt. Und speziell an Serbien gerichtet, fügte er hinzu: „Wir wollen euch in der EU haben, aber wir verschließen nicht die Augen vor der innenpolitisch schwierigen Situation in Serbien, dem mangelnden Pluralismus, den Defiziten bei Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit.“ Staatspräsident vor Wahlen Der seit 2017 herrschende Vucic, der früher auch mal Propagandachef des einstigen autoritären Staatschefs Slobodna Milosevic war, hat sich weite Teile des politischen Systems Untertan gemacht und will dies an diesem Sonntag bei gleich drei Wahlen verteidigen: Er selbst strebt seine Wiederwahl an und hat sich zuletzt überzeugt gegeben, dass „alles unter 60 Prozent ein Misserfolg wäre“. Zugleich hat er die Parlamentswahl vorziehen lassen, um die Zwei-Drittel-Mehrheit seiner sogenannten serbischen Fortschrittspartei bestätigt zu bekommen. Und in der Hauptstadt Belgrad hofft er auf einen Gefolgsmann als Bürgermeister. Serbiens politisches System sei auf fast allen Ebenen von nur einer Partei dominiert, heißtes im Bertelsmann Transformations Index 2022, der die demokratische Verfasstheit von Ländern untersucht. Vucic zeige „zu wenig politischen Willen, den notwendigen Reformprozess für den EU-Beitritt Serbiens voranzutreiben“, kritisiert auch Max Brändle von der SPD-nahen Friedrich Ebert Stiftung in Belgrad die zunehmende Autokratie. „Ein Großteil der Medien wird von der Regierung kontrolliert“, sagt Gaber. Der 52-Jährige sei deshalb im fast sieben Millionen Einwohner zählenden größten Nachfolgestaat Jugoslawiens omnipräsent. Opposition hatte die letzten Wahlen boykottiert Die Opposition fühlte sich so unterdrückt, dass sie die letzten Parlamentswahlen boykottierte. Jetzt versucht sie es – wie im Nachbarland Ungarn von Viktor Orban – mit einem Einheitskandidaten: Der frühere Generalstabschef Zdravko Ponos fordert Vucic heraus, ausgerechnet ein ehemaliger Vertreter des in Serbien hochangesehenen Militärs. Dennoch rechnen alle Umfragen mit dem Sieg des Amtsinhabers. Der wirbt mit „Dela govore“ – die Tatsachen sprächen für ihn, also angeblich von ihm erreichten wirtschaftlichen Erfolgen. Das Bruttoinlandsprodukt des Lands dürfte laut der jüngsten Prognose der Osteuropaförderbank EBRD nach 7,5 im vorigen um 3,3 Prozent im laufenden und um vier Prozent 2023 zulegen. Als einer der wenigen europäischen Staaten hat Serbien bereits den Corona-Einbruch von 2020 wirtschaftlich ausgeschwitzt. Serbiens Wirtschaft läuft gut - auch dank Deutschland „Präsident Vucic legt viel Wert darauf, dass die serbische Wirtschaft gut läuft und will dafür deutsche Investitionen“, sagte Sarrazin und fügte hinzu: „Dazu muss er aber Stabilität, ein klares Bekenntnis zur EU-Perspektive und innenpolitisch mehr Pluralismus schaffen. Denn nach dem Krieg in der Ukraine werden deutsche Unternehmen andernfalls kaum zu Investitionen zu bewegen sein.“ Ob die Dreier-Wahlen an diesem Sonntag ein solches Aufbruchsignal senden, wird erst nach Auszählung der Stimmen klar sein. Mehr: Aleksandar Vucic: „Wir können ohne die EU nicht überleben“