In wenigen Wochen droht den USA ein Zahlungsausfall. Welche Folgen hätte ein Staatsbankrott, warum ist eine Einigung so schwer? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Den USA droht der baldige Zahlungsausfall. (Foto: AP) Kapitol in Washington

Washington, Düsseldorf Die Lage ist ernst: Der Streit um die US-Schuldenobergrenze hat sich inzwischen so stark zugespitzt, dass Präsident Joe Biden sogar erwägt, in der kommenden Woche seine Teilnahme am G7-Gipfel in Japan abzusagen. Denn Anfang der Woche treffen sich führende US-Kongressvertreter mit Biden zu Verhandlungen – die Zeit drängt, doch ein Kompromiss scheint fern.

Anleger und internationale Partner blicken nervös auf die USA, denn womöglich bleiben der größten Volkswirtschaft der Welt nur noch Wochen bis zu einem Zahlungsausfall. Ein Staatsbankrott könnte die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession stürzen und gleichzeitig das auf US-Anleihen aufgebaute globale Finanzsystem destabilisieren.

Was steht bei einer Zahlungsunfähigkeit auf dem Spiel? Was wollen die Demokraten, was die Republikaner? Und ist die Schuldenobergrenze überhaupt ein sinnvolles Instrument? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

1. Was passiert bei einem Zahlungsausfall?

