Auf dem G7-Gipfel war US-Präsident Joe Biden vom Schuldenstreit in seiner Heimat abgelenkt. Internationale Partner beunruhigt der drohende Zahlungsausfall der USA.

US-Präsident Joe Biden musste sich während des G7-Gipfels mehrmals von Runden mit den Staats- und Regierungschefs verabschieden. (Foto: Reuters) Joe Biden

Washington In einem entscheidenden Moment der US-Außenpolitik war Joe Biden nur mit halber Kraft präsent. Sein Besuch auf dem G7-Gipfel in Japan wurde überschattet vom Streit um die amerikanische Schuldenobergrenze.

Mehrfach musste sich Biden von Runden mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Industrienationen verabschieden, denn die Lage in Washington spitzt sich zu: Am Freitag hatten die Verhandlungsführer in den USA ihre Schuldengespräche unterbrochen.

Nun bleiben den USA nur noch zehn Tage, um einen Zahlungsausfall abzuwenden. Ein Staatsbankrott, darin sind sich Analysten einig, könnte nicht nur die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession stürzen, sondern hätte Auswirkungen auf die globale Konjunktur.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen