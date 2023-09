Dürre in den USA Amerikas Flüsse trocknen aus – und bedrohen Lieferketten und Tourismus

Farmer und Unternehmen bangen um die Frachtschiffe auf dem Mississippi River. Der Colorado River ist nur noch ein Rinnsal. Der Klimawandel gefährdet die Wirtschaft.

Der Mississippi ist ein 3778 Kilometer langer Fluss in den Vereinigten Staaten. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Boote sitzen auf dem Mississippi in Memphis fest (Archivbild)

New York Die anhaltende Dürre bedroht die wichtigsten Wasserwege der USA: Die Logistik auf dem Mississippi, der bedeutendste amerikanische Transport-Fluss, ist im zweiten Jahr in Folge in Gefahr. Schon jetzt fahren die Frachtschiffe nur mit reduzierter Ladung. Ohne neuen Regen ist der Transport der diesjährigen Ernte bedroht. Auch der Colorado River trocknet weiter aus und gefährdet damit nicht nur den Tourismus, sondern die Versorgung ganzer Städte.

Grund sind die heißen Temperaturen und der ausbleibende Regen im Norden der USA. Auch immer mehr Unternehmen haben den Wasserstand der größten Flüsse auf ihrem Radar. Nicht nur den des Mississippis, sondern auch hierzulande den des Rheins, der Donau und der Elbe.

„Hitzewellen gefährden heute nicht nur die Ernte, sondern auch die Transportwege“, sagt Wolfgang Schnellbächer, der bei der Boston Consulting Group auf die Risikosteuerung im Einkauf spezialisiert ist und sich mit Zulieferketten gut auskennt.