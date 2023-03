E-Fuels Nach deutscher Blockade-Drohung: EU verschiebt Abstimmung über Verbrenner-Aus

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte gedroht, dem schon ausgehandelten Verbrenner-Verbot ab 2035 nicht zuzustimmen. Nun könnte erneut verhandelt werden.

Eigentlich will die EU pauschal ab 2035 keine neue Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zulassen. (Foto: dpa) Auto mit Verbrennungsmotor

Brüssel Die EU-Staaten werden am kommenden Dienstag nicht wie ursprünglich geplant eine endgültige Entscheidung über das pauschale Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 treffen. Das teilte ein Sprecher des zuständigen schwedischen EU-Ratsvorsitzes am Freitag in Brüssel mit.

Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte angekündigt, einer ausgehandelten Übereinkunft zum Verbot nicht zustimmen zu können. Solange die EU-Kommission nicht erkennen lasse, wie neue Verbrenner mit E-Fuels auch nach 2035 noch betrieben werden könnten, könne Deutschland nicht zustimmen. Wissing war dafür kritisiert worden, vor allem vom grünen Koalitionspartner.

Ohne die Zustimmung Deutschlands hätte die für Dienstag geplante Abstimmung scheitern können. Notwendig für die Annahme des Gesetzes ist die Zustimmung von 15 von 27 Mitgliedstaaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen müssen. Neben Deutschland wollten zuletzt auch Länder wie Italien, Polen und Bulgarien den Plänen so nicht zustimmen. Die 65-Prozent-Hürde würde ohne Deutschland nicht erreicht.

Eigentlich hatten Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten sich bereits im Oktober darauf verständigt, dass in der EU ab 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Die ausstehende Abstimmung der EU-Staaten ist der allerletzte Schritt im Gesetzgebungsverfahren und eigentlich eine Formalie. Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold (Grüne) zog sich deshalb am Donnerstag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel auf die bekannte Position der Bundesregierung zurück: „Wir haben immer gesagt als Deutschland: Wir unterstützen das Aus für alte, konventionelle Verbrennungsmotoren, wir wollen aber außerhalb der Flottengrenzwerte, also außerhalb dieses Gesetzes, eine Lösung für solche Verbrennungsmotoren, die nur mit nachhaltigen E-Fuels betrieben werden." Die EU-Kommission müsse jetzt alle Koalitionspartner davon überzeugen, dass derlei Maßnahmen betrieben würden, forderte Giegold – also auch die FDP. Lesen Sie auch: Der Ampel-Krach um den Verbrennungsmotor beschädigt Deutschlands Ansehen in der EU In einem Interview der Funke-Mediengruppe bekräftigte Bundesfinanzminister Christian Lindner das Nein der FDP zu einem kompletten Verbot von neuen Verbrennerfahrzeugen in der EU. „Es ist unser Ziel, dass in Deutschland auch nach 2035 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden", sagte der FDP-Chef. „Allerdings müssen diese Fahrzeuge dann mit klimafreundlichem Öko-Sprit fahren." Neu zugelassene Verbrennerfahrzeuge würden nach 2035 eine Ausnahme bleiben. Weltweit werde diese Technologie aber weiter eine große Rolle spielen, „das technologische Know-how muss in einem Exportland wie Deutschland deshalb erhalten bleiben". Mehr: Darum geht es im Streit um die E-Fuels