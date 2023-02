E-Fuels Wissing blockiert EU-Kompromiss zu Verbrennungsmotoren

Berlin, Brüssel An diesem Mittwoch werden die EU-Staaten über das Aus für den Verbrennungsmotor abstimmen. Eigentlich geht es dabei nur um einen längst ausgehandelten Kompromiss. Doch die FDP stellt diesen Kompromiss nun wieder infrage und könnte damit das über anderthalb Jahre ausgehandelte Gesetz kippen.

„Wir brauchen eine verbindliche Antwort auf die Frage, wie mit Verbrennungsmotoren nach 2035 umgegangen werden soll“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag. Die Zustimmung der FDP habe immer unter der Bedingung gestanden, dass von der EU-Kommission ein entsprechender Vorschlag kommt.

Nach komplizierten Abstimmungsprozessen hatten die Institutionen der EU im Oktober die politische Arbeit an dem Gesetz abgeschlossen. Die Bundesregierung und die FDP hatten den gefundenen Kompromissen zugestimmt.

Entsprechend aufgebracht ist man nun im Bundesumweltministerium: „Es geht um die diplomatische Verlässlichkeit der Bundesregierung in der EU“, hieß es dort.

Sollte das Verbrenner-Verbot kommen, wäre das für einige deutsche Autohersteller ein Rückschlag, da sie weiterhin mit benzin- und dieselgetriebenen Pkw gutes Geld verdienen, während sie bei Elektro-Pkw der Konkurrenz aus China und den USA hinterherhängen.

In der Diskussion geht es nicht mehr darum, ob weiterhin Benzin oder Diesel getankt werden dürfen. Die EU plant, den Anteil an E-Fuels in den Kraftstoffen langsam zu erhöhen. Solange Verbrennungsmotoren in Europa betrieben werden, kann diese „Bestandsflotte“ weiter damit betankt werden. Unstrittig ist auch, dass Autos, die ab dem Jahr 2035 erstmals zugelassen werden, klimaneutral fahren sollen.

EU-Kommission lässt sich Zeit

Der Streit dreht sich darum, ob als klimaneutral auch solche Autos gelten sollen, in deren Motor reine E-Fuels verbrannt werden. Dabei wird zwar CO2-ausgestoßen, im besten Fall aber nur so viel, wie bei der Produktion der E-Fuels aus der Luft entnommen wurde.

Klimaschützer lehnen E-Fuels im Straßenverkehr ab, weil ihre Herstellung viel Strom verbraucht und das Laden eines Elektroautos deutlich effizienter ist. Da erneuerbar hergestellter Strom auf absehbare Zeit knapp bleiben wird, sollen ihrer Meinung nach E-Fuels nur dort eingesetzt werden, wo es sich kaum vermeiden lässt, etwa in Schiffen und Flugzeugen.

Die FDP will den Verbrennungsmotor im Pkw trotzdem retten und hatte im letzten Jahr dabei auch einen Erfolg verkündet. Auf ihren Druck hin steht im Gesetzentwurf nun: „… die Kommission wird einen Vorschlag unterbreiten für die Zulassung nach 2035 von Fahrzeugen, die ausschließlich mit CO2-neutralen Kraftstoffen fahren …“

>> Lesen Sie hier: EU will CO2-Ausstoß von Lkw und Bussen um 90 Prozent senken

Noch sind das Gesetz und damit auch die Aufforderung an die EU-Kommission nicht in Kraft. Trotzdem macht es die FDP offenbar nervös, dass sich die Kommission bisher nicht gerührt hat. Auf die Frage, wann mit einem Vorschlag zu rechnen sei, verwies ein Sprecher der Kommission am Dienstag auf eine Äußerung von Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans, der im vergangenen Sommer klargemacht hatte, dass er der Aufforderung zwar nachkommen, sich aber nicht auf einen Zeitpunkt festlegen werde.

Wie Autofahrer die E-Fuels in ihre Fahrzeuge bekommen würden, ist noch unklar. (Foto: dpa) Tankstelle

Wie das Verlangen der FDP technisch umgesetzt werden soll, ist bislang unklar. Denkbar wäre, bei Verbrenner-Autos engere Einfüllstutzen zu verbauen und klimaneutrale E-Fuels an den Tankstellen über dünnere Zapfhähne anzubieten.

Die Opposition unterstützt Minister Wissing. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vertrete „sachlich die gleiche Position“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei. „Es kann nicht darum gehen, staatlich vorzugeben, welche Technologie sich durchzusetzen hat.“ Die Fraktion bringt am Freitag einen Antrag in den Bundestag ein, in dem sie von der Bundesregierung Technologieoffenheit bei den Antrieben von Autos wie Lastwagen fordert. Das gelte auch für den Einsatz von Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen, wie der verkehrspolitische Sprecher Thomas Bareiß erläuterte.

Spott über „German Vote“

Da sich die Bundesregierung nicht auf eine gemeinsame Position einigen kann, muss sich die deutsche Vertreterin im Rat der EU-Mitgliedstaaten nun enthalten. Bei der Abstimmung am Mittwoch ist das die stellvertretende Ständige Vertreterin bei der EU, Helen Winter. Danach muss noch einmal auf Ministerebene entschieden werden.

>> Lesen Sie hier: Warum Elektromotorräder floppen und Stromroller boomen

Da es sich eigentlich nur um eine Formalie handeln sollte, wird nach Brüsseler Gepflogenheiten nicht bis zum nächsten Treffen der Fachminister gewartet. Stattdessen ist vorgesehen, dass die Bildungsminister bei ihrem Treffen am 7. März über den Punkt ohne Aussprache abstimmen, weil eigentlich alles klar ist.

Polen und Bulgarien werden wohl gegen das Gesetz stimmen. Auch Italien hat Gesprächsbedarf angemeldet. Diese drei würden nicht ausreichen, um die erforderliche Mehrheit zu gefährden. Zusammen mit Deutschland könnten sie das Gesetz aber scheitern lassen. Damit eine Entscheidung im Rat angenommen wird, müssen die Jastimmen 65 Prozent der EU-Bevölkerung und 55 Prozent der Mitgliedstaaten repräsentieren. Eine Enthaltung wirkt wie eine Neinstimme.

Weil sich die Ampelkoalition oft uneinig ist, gab es schon mehrere Enthaltungen. In Brüssel spottet man über den „German Vote“. Dieses führte schon bei Gesetzen zur Lohntransparenz und zur Bargeldobergrenze dazu, dass sich Deutschland aus der Diskussion weitgehend heraushalten musste. Der Ständige Vertreter Deutschlands bei der EU, Michael Clauß, beschwerte sich in Berlin bereits, dass er in Brüssel oft nicht sprechfähig sei, weil die Abstimmung zwischen den Ministerien nicht funktioniere.

Dass Deutschland sich nun aber bei einem fertig ausgehandelten Kompromiss enthält, dem die Bundesregierung bereits zugestimmt hatte, ist bislang nicht vorgekommen.

Unabhängig von der Diskussion um das Verbrenner-Aus hat sich die Ampelkoalition am Dienstag darauf verständigt synthetische Kraftstoffe für den Verkehr zuzulassen. Damit können Tankstellen ab sofort dieses Produkt anbieten und Autofahrer können es tanken. Zum Klimaschutz trägt das allerdings erst bei, wenn diese Kraftstoffe überwiegend mit erneuerbar erzeugtem Strom hergestellt werden.

Mehr: Bei allem Respekt für den Verbrenner – Diese Verschwendung muss ein Ende haben