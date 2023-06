 E-Mobilität: Europäische Autohersteller stellen sich hinter Großbritannien – und gegen die EU

Die Branche äußert vehement Kritik, weil E-Auto-Exporte ins Königreich deutlich teurer werden sollen. Grund ist die Batteriestrategie der EU.

Laut Verbandschefin Sigrid de Vries droht ein erheblicher Schaden für die europäische Wirtschaft. (Foto: dpa) E-Auto-Produktion von Ford in Köln

Brüssel Die europäischen Autohersteller verbünden sich mit der britischen Regierung gegen die EU-Kommission. In einem Brief, der am Dienstag veröffentlicht wird und der dem Handelsblatt vorliegt, fordert der Verband der europäischen Autohersteller (Acea) die Brüsseler Behörde auf, die neuen Herkunftsregeln für Elektroautos um drei Jahre zu verschieben.

Die Hersteller sind nervös, denn die Regeln sollen schon ab Januar 2024 gelten. Dann werden Einfuhrzölle von zehn Prozent auf E-Autos fällig, die nicht zu mindestens 45 Prozent ihres Wertes aus der EU oder Großbritannien stammen.

Die Einfuhrzölle würden auf beiden Seiten des Ärmelkanals eingeführt. Da deutlich mehr Fahrzeuge aus der EU nach Großbritannien exportiert werden als umgekehrt, trifft diese Vorschrift vor allem die Hersteller aus den Autoländern Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.