E-Mobilität Grün, aber nicht nachhaltig: Orbans umstrittene Ambitionen in der E-Mobilität

Ungarns Regierung will das Land mit hohen Subventionen zu einem Schwergewicht in der Produktion von E-Batterien machen. Doch das löst nicht nur Begeisterung aus.

Der ungarische Ministerpräsident will asiatische Großkonzerne ins Land holen. (Foto: Reuters) Viktor Orban

Budapest In der Kleinstadt Göd will Ungarn die ökologische Wende schaffen – zulasten der Bevölkerung. Samsung eröffnete dort 2017 die erste Batteriefabrik für die E-Mobilität in Europa. Die südkoreanische Firma hat die Fabrik seither wiederholt ausgebaut. Auch derzeit wird sie erweitert, inklusive Lärm, teilweise schlechten Arbeitsbedingungen und Schmutz.

„Wir leiden“, sagt Göds Bürgermeister Balogh Csaba. Seine Gemeinde profitiere kaum von Samsungs Investitionen und habe stattdessen viele Nachteile.

Das hat auch mit der Wirtschaftspolitik von Ministerpräsident Viktor Orban zu tun. Die Regierung fördert die Produktion von E-Batterien gerade nach Kräften. Nicht nur Samsung investiert in Ungarn; auch weitere asiatische Firmen haben jüngst erklärt, im Land eine Fabrik bauen oder bestehende Betriebe erweitern zu wollen.

