E-Scooter Paris verbietet E-Roller: Ist das der Anfang vom Ende der Scooter-Sause?

Einige sehen die Elektro-Roller als grüne Mobilitätslösung, andere als Gefahr im Stadtverkehr. Nun sollen sie in Paris verboten werden. Verleiher fürchten eine Signalwirkung.

Zwar beteiligte sich nur ein Bruchteil der Pariser an der Abstimmung, doch die französische Hauptstadt verbietet E-Scooter nun. (Foto: Bloomberg) E-Roller in Paris

Paris, Berlin Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ließ keinen Zweifel daran, dass sie das Ergebnis der Bürgerbefragung über ein Verbot von Elektro-Leihrollern umsetzen wird: Die Menschen in der französischen Hauptstadt hätten sich „klar“ gegen die E-Scooter ausgesprochen, sagte die Sozialistin. Fast 90 Prozent stimmten am Sonntag für die Abschaffung – allerdings bei einer Wahlbeteiligung von nicht einmal acht Prozent.

Am Ende entschieden also rund 100.000 Bürger über das Schicksal der „Trottinettes“, die schätzungsweise 400.000 Menschen in Paris jeden Monat nutzen – Einheimische, aber auch viele Touristen.

Die Folgen des Votums reichen weit über die Lokalpolitik hinaus: Paris galt bei der Einführung der Leihroller als Vorreiter. Wird die Stadt nun zum Vorbild für andere Metropolen, in denen der Widerstand gegen das Fortbewegungsmittel ebenfalls wächst?