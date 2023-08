Ecuador Präsidentenwahl in Ecuador mit hoher Beteiligung – Linkskandidatin González vorn

Die Wahlen waren von der Ermordung eines Kandidaten überschattet worden. Mitte Oktober eine Stichwahl das Rennen um den Präsidentschaftsposten entscheiden.

Die Kandidatin Luisa Gonzalez spricht vor ihren Anhängern. (Foto: Reuters) Präsidentschaftswahlen in Ecuador

Mexiko-Stadt In Ecuador haben die Menschen der Gewalt durch die Drogenkartelle am Sonntag getrotzt und sind in großer Zahl an die Wahlurne gegangen. Nach Angaben der Wahlkommission CNE machten mehr als 82 Prozent der Wählerinnen und Wähler von ihrem Stimmrecht bei der Präsidentenwahl Gebrauch.

Das ist angesichts der Ereignisse der vergangenen Tage ein erstaunliches Ergebnis. Die Wahlen waren von der Ermordung eines Kandidaten überschattet worden. Eine zweite Überraschung war das Wahlergebnis. Zwar gewann erwartungsgemäß Linkskandidatin Luisa González von der Partei „Revolución Ciudadana“ des ehemaligen Linkspräsidenten Rafael Correa mit 33,13 Prozent die meisten Stimmen.

Aber auf den zweiten Platz kam völlig überraschend der konservative Abgeordnete Daniel Noboa. Er holte fast 24 Prozent. Der 35-Jährige ist Sohn eines der reichsten Männer Ecuadors, Álvaro Noboa, der selbst fünf Mal vergeblich versuchte, Präsident des Andenstaats zu werden. Damit stehen sich am 15. Oktober zwei völlig entgegengesetzte politische Modelle gegenüber.