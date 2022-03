Efi-Gutachten Expertenkommission: Deutschland fällt bei Schlüsseltechnologien zurück

Berlin Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren bei den entscheidenden Schlüsseltechnologien im internationalen Wettbewerb deutlich zurückgefallen. Das zeigen die Daten für Forschung und Patentanmeldungen aus dem neuen Jahresgutachtens der Expertenkommission Forschung und Innovation (Efi), das diese am Dienstag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übergeben hat.

Zentraler Grund für das schlechte Abschneiden Deutschlands ist, dass China im Technologiebereich stark aufgeholt hat.

Das gilt nicht nur für die digitalen Technologien, bei denen Deutschland laut dem Gutachten wie die ganze EU deutlich schwächelt und stark von Importen aus China abhängig ist. Auch bei der Produktions- und Materialtechnologie sowie den Bio- und Lebenswissenschaften ist Deutschlands noch gute Position bedroht, weil China die Zahl der Forschungspublikationen und der Patentanmeldungen seit der Jahrtausendwende um ein Vielfaches gesteigert hat.

Laut einer von der Efi für das diesjährige Gutachten in Auftrag gegebenen Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (Isi) zeigt sich in allen untersuchten Feldern ein „rasanter Anstieg der Publikationsaktivitäten“ der Volksrepublik.

So stieg in Deutschland die Zahl der Publikationen zu digitalen Technologien seit dem Jahr 2000 um den Faktor 3,4 – ähnlich wie in den USA und in Europa. China hingegen steigerte den Forschungsoutput um das 17,5-Fache. Auch Südkorea legte kräftig zu.

Damit „verschlechtert sich die anfänglich gute Position Deutschlands beziehungsweise wandelt sich in eine Folgeposition“, schreibt das Efi-Team. Eine starke Stellung an der Spitze sei für Deutschland nur im Verbund mit den übrigen EU-Ländern möglich.

Ähnlich sieht es der Studie nach bei den transnationalen, also international entscheidenden Patenten aus: Hier liegt China bei den Anmeldungen in Produktions- und Materialtechnologie sowie den Bio- und Lebenswissenschaften international auf Platz vier, Deutschland hingegen im Mittelfeld. „Die deutlich höheren Steigerungsraten von China, Japan und Südkorea zeigen allerdings einen zunehmenden technologischen Rückstand Deutschlands“, warnt die Efi.

Bei den Patentanmeldungen für Erfindungen im Bereich der Digitaltechnologie führen Japan und die USA, gefolgt von China. Auch hier legten China und Südkorea besonders kräftig zu.

Der Trend zeigt sich auch in der Handelsbilanz. Hier hat Deutschland laut Gutachten Vorteile in den Einzeltechnologien Photonik, Advanced Manufacturing, neue Werkstoffe und den Lebenswissenschaften. Nachteile zeigten sich dagegen in der Robotik, Bioökonomie und Nanotechnologie, vor allem aber im gesamten Bereich der digitalen Technologien. Besonders groß sei das Problem bei der digitalen Sicherheit, Big Data, Mikroelektronik und der Künstlichen Intelligenz.

China hingegen habe auf allen Feldern der Digitalisierung schon jetzt ausgeprägte Vorteile im Welthandel, „die von Südkorea in der Mikroelektronik, bei der digitalen Sicherheit und digitalen Mobilität sogar noch übertroffen werden“, heißt es im Gutachten.

Schließlich betont die Efi auch die Relevanz von einheitlichen Vorgaben für den weltweiten Innovationswettlauf: Anders als Deutschland und viele westliche Staaten „belässt China die Setzung von Standards nicht in der Eigenverantwortung der Unternehmen und Organisationen, sondern setzt auf ein zentralisiertes und kontrolliertes staatliches Vorgehen“.

Zudem habe China sein Engagement in den Standardisierungsorganisationen massiv ausgebaut. Deutschen Unternehmen und Organisationen hingegen „scheint es nicht zu gelingen, sich maßgeblich in Foren für die Aushandlung zukünftiger Standards im besonders dynamischen Schlüsseltechnologiebereich der digitalen Technologien einzubringen“.

Entwicklung eines Spiegelteleskops

Der Efi-Vorsitzende Uwe Cantner ist von der Gesamtentwicklung alarmiert: „Deutschland muss hier kräftig nachlegen, um nicht Gefahr zu laufen, an technologischer Souveränität zu verlieren und damit Wohlstand zu riskieren.“ Ohne einen Sprung nach vorn, vor allem bei der Digitalisierung, „kann auch die ökologische Transformation nicht gelingen“, warnt der Ökonom. Zudem sei die vergleichsweise gute Position Deutschlands bei den Produktionstechnologien bedroht, da diese zunehmend von digitalen Technologien durchdrungen würden.

Mit dem Efi-Gutachten mehren sich die Warnsignale für den Innovationsstandort Deutschland. Jüngst war ein Einbruch bei den Innovationsausgaben bekannt geworden. Nach einer Unternehmensbefragung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) gingen diese 2020 massiv zurück – und eine Erholung im vergangenen Jahr ist zumindest fraglich. Speziell die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sanken so stark wie in fast keinem anderen europäischen Land.

Ökonom Cantner fordert die die Ampelkoalition auf, möglichst schnell ein neues Konzept für die Förderung der zentralen Technologien zu entwickeln. Zudem müsse sie angesichts des Rückstandes auch an einer „gezielten, zeitlich klug befristeten Industriepolitik“ arbeiten, und zwar „im Verbund mit der EU, um die nötige kritische Masse zu erreichen“.

Deutschland brauche „eine neue, umfassende Forschungs- und Innovationsstrategie – aufbauend auf der Hightech-Strategie, aber aus einem Guss und mit zeitlich und inhaltlich aufeinander abgestimmten Förderprioritäten“, forderte der Efi-Vorsitzende.

Definition für Schlüsseltechnologien fehlt

Nach Ansicht der Expertenkommission reicht das Ziel der Bundesregierung, die gesamtwirtschaftlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung von zuletzt 3,17 Prozent in 2019 auf 3,5 Prozent des BIP in 2025 zu erhöhen, nicht aus. Es brauche zusätzlich „eine qualitative Dimension“, also eine Konzentration auf die entscheidenden Felder.

Dafür müsse die Regierung klar definieren, welche Schlüsseltechnologien sie fördern will, auch um „durchsetzungsstarke Einzelinteressen“ zurückzudrängen. So erklärt der Koalitionsvertrag etwa den Marine-Unter- und -Überwasserschiffsbau zur Schlüsseltechnologie. Dabei verfehle dieser „sämtliche Kriterien für eine Schlüsseltechnologie“, bemängeln die Efi-Experten.

Sie empfehlen der Ampel hingegen, ein unabhängiges Gremium einzurichten, am besten mit ausländischen Instituten. Dieses müsse kontinuierlich beobachten, wie Deutschland in den einzelnen Technologiefeldern dasteht und ob die Förderung entsprechend angepasst werden muss.

