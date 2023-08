Eilmeldung Flugzeug von Wagner-Chef abgestürzt – Prigoschin auf Passagierliste

In Russland ist ein Privatjet abgestürzt. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner soll nach Behördenangaben in der Maschine gesessen haben.

Prigoschin soll bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. (Foto: dpa) Ehemaliger Söldnerchef Jewgeni Prigoschin

Moskau Bei dem Absturz seien zehn Menschen ums Leben gekommen, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch. Unter Berufung auf die Flugbehörde hieß es, der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, stehe auf der Passagierliste.

Die Embraer-Maschine auf einem Flug von Moskau nach St. Petersburg sei in der Region Twer nördlich der Hauptstadt niedergegangen, meldete die Agentur am Mittwoch unter Berufung auf das Katastrophenschutz-Ministerium. An Bord waren sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder.

Prigoschin hatte die Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben 2014 gegründet. Im Juni hatte er seine Kämpfer zum Marsch auf Moskau aufgerufen, weil die russische Militärführung angeblich einen Angriff auf Wagner-Söldner befohlen hatte.

Den Aufstand brach er rasch wieder ab und willigte ein, gemeinsam mit seinen Kämpfern nach Belarus ins Exil zu gehen. Im Gegenzug sollten sie nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Mehr in Kürze.