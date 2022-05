Einwanderung Geplatzter amerikanischer Traum – Wie die USA ukrainische Flüchtlinge ausbremsen

Was Waffenlieferungen an die Ukraine betrifft, ist kein Land großzügiger als die Vereinigten Staaten. Doch bei der Aufnahme von Flüchtlingen baut Washington hohe Hürden auf.

Nach Kriegsausbruch haben viele ukrainische Geflüchtete versucht, über die mexikanische Grenze in die USA zu kommen. Damit soll Schluss sein. (Foto: Getty Images) Ukrainische Geflüchtete an der Grenze zwischen den USA und Mexiko

New York Die Vereinigten Staaten wollen 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Das hat US-Präsident Joe Biden bereits Anfang März großmütig erklärt. Doch dann tat sich lange gar nichts. Erst vergangene Woche wurden die Bedingungen klar definiert, zu denen die Ukrainer im Zuge des Programms „Uniting for Ukraine“ in das Land dürfen: Nur wer einen Sponsor vorweisen kann, der für die finanzielle Absicherung bürgt, darf ins Land kommen. Damit sind die Auflagen deutlich strikter als etwa in der EU.

Immigrationsanwältin Nicolette Glazer erklärt: „Das Programm ist für jene Menschen gedacht, die hier in den USA auf eine Gemeinschaft und Unterstützung zählen können.“ De facto könnten nur jene Menschen davon profitieren, die Verwandte, Freunde oder Geschäftspartner haben, die bereit sind, für sie zu bürgen.