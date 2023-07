Einzelhandel und Gastronomie „Zustand der Verzweiflung“ – Krawalle stürzen Frankreichs Unternehmer in Existenznöte

Besitzer von verwüsteten Geschäften stehen vor dem Ruin, Hotels und Restaurants beklagen das Fernbleiben von Touristen. Die wirtschaftlichen Schäden sind massiv.

Der Besitzer eines Juweliergeschäftes betrachtet die Schäden. (Foto: dpa) Zertrümmertes Schaufenster in Paris

Paris Nach sechs Gewaltnächten richtete Thierry Véron, Präsident des Pariser Einzelhandelsverbands Facap, einen Hilferuf an die Politik. Die Situation sei „dramatisch“, sagte Véron am Montag dem Radiosender France Bleu. Einige Ladenbesitzer hätten sich bewaffnet, um ihre Geschäfte vor den Plünderern zu beschützen. „Wir sind in einem Zustand der Verzweiflung, der großen Wut.“

Véron forderte eine finanzielle Unterstützung des Staates und der Stadt Paris. Denn der Einzelhandel trage nicht nur die Kosten der Verwüstungen, sondern habe auch Einnahmeausfälle, wenn Geschäfte während der Reparaturarbeiten geschlossen bleiben müssten. Der Bürgermeister von Marseille versprach den Läden in der Mittelmeerstadt bereits zwei Millionen Euro Nothilfe – reichen dürfte diese Summe aber nicht.

