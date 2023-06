 El Niño: Asiens Schwellenländer fürchten milliardenschwere Schäden

Bangkok, Düsseldorf Für Asiens Schwellenländer braut sich im Pazifik ein mächtiges Problem zusammen: Das Oberflächenwasser im tropischen Teil des Ozeans ist zu warm. Wetterforscher sehen darin ein klares Anzeichen für ein Klimaphänomen, das den wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt einen spürbaren Dämpfer zu verpassen droht.

Das Phänomen heißt El Niño und weckt im Asien-Pazifik-Raum die Angst vor milliardenschweren Schäden durch Dürren, extreme Hitze und Energieknappheit.

Kürzlich bestätigte die US-Ozeanografie- und Wetterbehörde NOAA, dass aus ihrer Sicht die erwartete El-Niño-Phase nun begonnen hat. Der Name „El Niño“ bedeutet im Spanischen „das Christkind“ und wurde von peruanischen Fischern geprägt, die zur Weihnachtszeit alle paar Jahre das zu warme Wasser bemerkten. Auch in diesem Jahr könnte El Niño zu Weihnachten den Höhepunkt erreichen.

Der genaue Auslöser ist nicht geklärt – bekannt ist aber, dass El Niño auftritt, wenn die Passatwinde schwächeln und sich dadurch die Wasserströme im Pazifik verändern. Der kalte Humboldtstrom kommt zum Erliegen, die Temperaturen an der Meeresoberfläche steigen.

Das beeinflusst die atmosphärischen Bedingungen und führt zu Veränderungen im globalen Wettergeschehen. Dürren in einigen Gebieten und starke Regenfälle in anderen sind die Folge.

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung rechnet für dieses Jahr „mit einem deutlichen Sprung in den globalen Temperaturen“ durch El Niño – 2024 könnte demnach das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden.

In Indien sind die Sorgen besonders groß: Das bevölkerungsreichste Land der Welt hofft darauf, in diesem Jahr wieder die Wachstumsrangliste der größten Industrie- und Schwellenländer anzuführen.

Doch mit El Niño steht das Land möglicherweise vor einem gravierenden Rückschlag: Ökonomen des Finanzdienstes Bloomberg gehen davon aus, dass sich die Wachstumsrate Indiens durch El Niño um knapp einen halben Prozentpunkt schmälern könnte.

Indiens Konjunktur wäre damit von dem Klimaphänomen so stark belastet wie kein anderes Land. Als die größten Verlierer dahinter gelten im Asien-Pazifik-Raum die Philippinen, Australien und Thailand.

El Niño lässt Monsunregen ausbleiben

Im Fall Indiens hängen die Probleme am Ausbleiben des Monsunregens, der üblicherweise zwischen Juni und September fällt und für die Landwirtschaft unverzichtbar ist: Rund die Hälfte des Ackerlandes ist zur Bewässerung auf Niederschlag angewiesen – die Bauern dort sehen sich mit Ernteausfällen konfrontiert, wenn zu wenig Wasser vom Himmel kommt.

In El-Niño-Jahren gab es in Indien in der Vergangenheit in der Regel unterdurchschnittlichen Niederschlag in der Monsunzeit – und gelegentlich schwere Dürren. Auch diese Saison ist bereits problematisch gestartet: In der ersten Juniwoche fiel um 57 Prozent weniger Regen als gewöhnlich.

Indiens Regierung fürchtet steigende Lebensmittelpreise

Die Regierung in Neu-Delhi sorgt sich unter anderem vor einem Einbruch der Zuckerrohrernte – und will laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters deshalb bis zum Jahresende keine Zuckerexporte mehr zulassen.

Die Maßnahme des bis vor Kurzem zweitgrößten Zuckerexporteurs der Welt soll dazu beitragen, die lokalen Nahrungsmittelpreise im Jahr vor der nächsten Parlamentswahl stabil zu halten.

Experten warnen, dass auch Industrieländer wie Deutschland, die weniger abhängig von der Landwirtschaft und Fischerei sind, die Erwärmung der Weltmeere zu spüren bekommen. Durch Extremwetterlagen können Lieferketten unterbrochen werden und Rohstoffengpässe eintreten.

Weil bei Wasserknappheit durch Dürren auch die Energiepreise steigen können, vermuten einige Wissenschaftler sogar, dass die Erhitzung der Ozeane die weltweite Inflation antreiben könnte.

Das Thema beschäftigt auch Indiens Zentralbank: „Es ist absolut notwendig, die Entwicklung der Inflationsaussichten aufmerksam zu verfolgen, zumal die Monsunaussichten und die Auswirkungen von El Niño weiterhin ungewiss sind“, sagte Notenbankchef Shaktikanta Das.

Verheerende Auswirkungen auf Weltwirtschaft

Zu den Kriterien für den Beginn einer El-Niño-Phase zählt für die US-Meteorologen, dass die Wassertemperatur im zentralen und östlichen Teil des Pazifiks rund um den Äquator um 0,5 Grad Celsius höher liegt als normalerweise. Die australische Meteorologiebehörde BOM hat eine etwas engere El-Niño-Definition, nach der ein Anstieg um 0,8 Grad nötig ist. Sie spricht deshalb noch nicht von einem offiziellen El-Niño-Start, gibt für ein Entstehen des Klimaphänomens in diesem Jahr aber eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent an.

In El-Niño-Jahren gab es in Indien in der Vergangenheit in der Regel unterdurchschnittlichen Niederschlag in der Monsunzeit. (Foto: Reuters) Trockenes Feld in Indien

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von El Niño waren in den vergangenen Jahrzehnten oftmals verheerend, wie eine Studie von zwei Wissenschaftlern des Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire ergab, die im Mai im Fachjournal „Science“ veröffentlicht wurde. Demnach kam es nach El-Niño-Jahren in den 80er- und 90er-Jahren zu globalen volkswirtschaftlichen Schäden zwischen 4,1 und 5,7 Billionen Dollar. Neben Dürren gehören auch Waldbrände und Überschwemmungen zu den möglichen Folgen von El Niño.

Klimawandel: Arme Länder erleiden die größten Schäden

Schwellenländer wie Indien oder die Länder Südostasiens, die in der Nähe des Äquators liegen, sind besonders betroffen: „El Niño bedeutet insbesondere für tropische Regionen eine Katastrophe“, sagte Justin Mankin, einer der Studienautoren. „Sie sind einkommensschwach und am wenigsten widerstandsfähig gegenüber Klimagefahren.“ Andere Studien ergaben, dass die allgemeine Klimaerwärmung auch die Auswirkungen von El Niño verstärken kann.

In Indonesien, Südostasiens größter Volkswirtschaft, stellt man sich darauf ein, mit voller Wucht erwischt zu werden: „Die uns vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass El Niño im Juni begonnen hat und sich bis September in fast ganz Indonesien verschlimmern wird“, sagte Dwikorita Karnawati, Leiterin der indonesischen Meteorologiebehörde.

Sie geht davon aus, dass große Teile des Landes eine schwere Dürre erleben werden – in einigen Gegenden mit keinem Regen oder weniger als einem Drittel der normalen Menge. Sie warnte vor drohenden Missernten und Waldbränden wegen der Trockenheit.

Die Behörden des weltweit zweitgrößten Reisexporteurs Thailand riefen die Bauern dazu auf, in diesem Jahr weniger Reis anzubauen. (Foto: Reuters) Trocknender Reis in Thailand

Im El-Niño-Jahr 2019 hatte der Rauch von Indonesiens Waldbränden große Teile Südostasiens in einen Nebel gehüllt. Die Weltbank ging damals von einem wirtschaftlichen Schaden von mindestens 5,2 Milliarden Dollar aus.

El Niño: Hitze und Dürre sorgen in Asien für Wasser- und Strommangel

Während in Indonesien die Palmölproduktion unter der erwarteten Dürre leiden dürfte, ist es in Thailand der Reis: Die Behörden des weltweit zweitgrößten Reisexporteurs riefen die Bauern dazu auf, in diesem Jahr nur einmal statt sonst oft zweimal Reis anzubauen, um Wasser zu sparen.

Auch der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. rief die Bevölkerung zum Wasser- und Stromsparen auf – es wird erwartet, dass geringerer Niederschlag auch die Wasserkraftwerke in Bedrängnis bringt.

Das benachbarte Vietnam erlebt Elektrizitätsengpässe schon jetzt: Eine Hitzewelle führte in den vergangenen Wochen zu einem massiven Anstieg der Stromnachfrage, unter anderem für den Betrieb von Klimaanlagen.

Das Stromnetz hielt dem nicht stand – in mehreren Industrieparks im Norden des Landes waren die Fabriken internationaler Konzerne mit Stromausfällen konfrontiert. El Niño droht die Hitze über den Sommer hinweg noch weiter zu verstärken.

Eurocham Vietnam, eine Interessenvertretung europäischer Unternehmen in dem Land, forderte die Regierung in Hanoi Anfang des Monats dazu auf, schnell Gegenmaßnahmen gegen die Energiekrise einzuleiten: Es seien dringende Maßnahmen nötig, „bevor der Ruf des Landes als zuverlässiges globales Produktionszentrum untergraben wird“.

Erstpublikation: 18.06.2023, 09:30 Uhr.