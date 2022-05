Élisabeth Borne Neue französische Premierministerin: Darum setzt Macron jetzt auf diese Frau

Paris Die Schlagzeile zur Regierungsumbildung von Emmanuel Macron lautete: Der französische Präsident hat eine Premierministerin ernannt. Élisabeth Borne ist erst die zweite Frau in der Geschichte Frankreichs an der Regierungsspitze – nach Édith Cresson, die sich vor drei Jahrzehnten nur elf Monate im Amt hielt.

Die Entscheidung für Borne ist ein strategischer Zug vor den Parlamentswahlen im Juni: Die bisherige Arbeitsministerin stand früher den Sozialisten nahe und könnte Wähler der linken Mitte zurückgewinnen, die von Macrons Mitte-Bündnis enttäuscht sind. Außerdem vertritt sie glaubwürdig ökologische Themen wie den Klimaschutz.

Mit der weiblichen Wahl versucht der Präsident auch, Kritik zu kontern, dass sein engster Machtzirkel aus einer Männerclique besteht. Borne hob diesen Aspekt nach ihrer Ernennung am Montagabend besonders hervor: Sie widme ihr neues Amt „allen jungen Mädchen“, denen sie sagen wolle: „Geht bis ans Ende eurer Träume.“

Als Premierministerin wird die 61-Jährige vor allem den Regierungsalltag führen. Die großen politischen Linien gibt Staatschef Macron vor, der Ende April für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde. Eine Regierungsbildung nach den Präsidentschaftswahlen ist in Frankreich üblich – auch um sich neuen Schwung für die anschließende Neuwahl der Nationalversammlung zu holen.

Borne folgt auf Jean Castex, der seit Sommer 2020 als Premierminister amtierte. Sie gilt als Technokratin, noch nie hatte sie ein gewähltes Amt inne. Im Juni kandidiert sie nun für Macrons liberale Partei und hat gute Chancen, in ihrer Heimat Calvados in der nordwestfranzösischen Normandie einen Parlamentssitz zu erlangen.

Beraterin von Lionel Jospin

Borne ist die Tochter einer Apothekerin, ihr Vater starb, als sie elf Jahre alt war. Sie absolvierte die Pariser École Polytechnique, die Eliteschmiede für Ingenieure in Frankreich. Dem sozialistischen Premierminister Lionel Jospin stand sie Ende der 1990er-Jahre als Beraterin zur Seite, außerdem arbeitete sie für die sozialistische Umweltministerin Ségolène Royal als Kabinettschefin.

Später leitete sie die staatliche Gesellschaft für den öffentlichen Nahverkehr in Paris – und schloss sich dann der neu gegründeten Partei „La République en Marche“ („Die République in Bewegung“) von Macron an. Unter dem Präsidenten verantwortete sie 2017 zunächst das Verkehrsressort, amtierte dann als Umweltministerin und schließlich als Verkehrsministerin. In ihren Funktionen verantwortete sie herausgehobene Projekte in Macrons erster Amtszeit, etwa Reformen der Staatsbahn SNCF und der Arbeitslosenversicherung.

Als Premierministerin muss Borne als Erstes das Versprechen des Präsidenten einlösen, sich nach seiner Wiederwahl um die Sorgen der Franzosen vor einem Verlust ihrer Kaufkraft zu kümmern. Viel Zeit bleibt ihr nicht: Am 12. Juni findet bereits die erste Runde der Parlamentswahlen statt, eine Woche später dann die entscheidende zweite Runde. Als schärfste Konkurrenz von Macron gilt das neue Wahlbündnis, zu dem sich Linkspopulisten, Grüne und Sozialisten zusammengeschlossen haben.

Sollte der Präsident eine Mehrheit in der Nationalversammlung verfehlen, könnte auch die Zeit von Borne als Premierministerin wieder schnell vorbei sein. In diesem Fall dürfte Macron gezwungen sein, die Regierung erneut umzubilden und dabei die politischen Gegner dabei zu berücksichtigen.

