Emissionshandel Keine europaweite CO2-Abgabe für Privatleute – Zwei Preise an der Zapfsäule möglich

Das Europaparlament will Privatleute von einer CO2-Abgabe verschonen. Unternehmen sollen künftig mehr Geld für Benzin oder Gas bezahlen, Privatleute aber nicht.

Wer im Namen eines Unternehmens tankt, soll mehr zahlen, als ein privater Autofahrer. (Foto: dpa) Taxifahrer an der Tankstelle

Brüssel Es ist ein typischer Kompromiss, wie es ihn in der EU oft gibt: Der neue Emissionshandel für Gebäude und Straßenverkehr kommt, allerdings werden viele davon ausgenommen. Nur Unternehmen sollen künftig europaweit beim Tanken und Heizen eine zusätzliche CO2-Abgabe zahlen, Privatleute nicht. So haben es die Unterhändler des Europaparlaments am Dienstagabend vereinbart.

Vorausgegangen war ein langer Streit, ob so ein Emissionshandel überhaupt sinnvoll ist. Vorgesehen war, dass auf alles Gas, Öl, Benzin und Diesel, das in der EU verkauft wird, CO2-Abgaben gezahlt werden müssen. Das soll den Europäern einen Anreiz bieten, sparsam mit fossiler Energie umzugehen und auf Wärmepumpen und Elektroautos umzusteigen.

Das wichtigste Gegenargument ist die soziale Härte: Auch die ärmsten Europäer wären betroffen gewesen, während in reichen Ländern die Abgabe kaum einen Effekt gehabt hätte.