Energie Auf Druck von Macron: Total-Tankstellen deckeln Spritpreise bei 1,99 Euro

Der Energiekonzern Total Energies verspricht nach Rekordgewinnen einen Spritpreisdeckel für dieses Jahr. Für die 1200 Total-Tankstellen in Deutschland gilt das aber nicht.

Der Ölmulti Total Energies verspricht, dass Diesel und Benzin an seinen französischen Tankstellen in diesem Jahr weniger als zwei Euro den Liter kosten. (Foto: IMAGO/IP3press) Tankstelle in Paris

Paris Der französische Präsident machte eine klare Ansage, als er am Dienstag einen Markt in der Pariser Vorstadt Rungis besuchte. Emmanuel Macron regte eine „kleine Geste“ bei den Spritpreisen an. Wünschenswert sei, dass Total Energies wie schon im vergangenen Jahr einen Tankrabatt einführe.

Einen Tag später trat dann der Chef des französischen Ölkonzerns in den Abendnachrichten auf und folgte Macrons Linie: „An allen Tankstellen von Total Energies werden 2023 die Preise für Benzin und Diesel 1,99 pro Liter nicht übersteigen“, sagte Vorstandschef Patrick Pouyanné im Sender TF1.

Die Preisgarantie soll allerdings nur für die rund 3400 Tankstellen des Unternehmens in Frankreich gelten. An den Total-Zapfsäulen im restlichen Europa greift die Obergrenze nicht – auch nicht in Deutschland, wo der Konzern mit rund 1200 Standorten das drittgrößte Tankstellennetz betreibt.