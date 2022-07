Energie Der nächste Spritpreisschub: Indien verteuert Benzin-Exporte nach Europa

Die Steuersenkung steht nach wie vor in der Kritik.

Bangkok Der Konflikt des Westens mit Russland hat dem indischen Multimilliardär Mukesh Ambani lukrative Geschäfte beschert: Für seine Raffinerien an der Westküste des Subkontinents kaufte er in den vergangenen Monaten russisches Öl zu Discountpreisen. Die Endprodukte Diesel und Benzin verschiffte der Chef des Konglomerats Reliance unter anderem Richtung Europa – und erzielte damit angesichts gestiegener Weltmarktpreise üppige Gewinne.

Doch Indiens Regierung bremst die lukrativen Deals von Krisenprofiteuren wie Reliance nun aus: Sie kündigte am Freitag neue Ausfuhrzölle für Benzin und Diesel an. Mit diesem Schritt könnte sie für einen weiteren Preisschub an europäischen Zapfsäulen sorgen.

Indien gehörte zuletzt zu Europas wichtigsten Spritlieferanten – und baute die Exportmengen nach dem Beginn des Ukrainekriegs deutlich aus.

Die hohen Margen, die Indiens Raffinerien im Ausland erzielten, führten nach Regierungsangaben jedoch zu Knappheiten von Benzin und Diesel am Heimatmarkt. „Weil die Ausfuhren derzeit so rentabel sind, beobachten wir, dass einige Raffinerien ihre Pumpen auf dem Inlandsmarkt austrocknen“, klagt das Finanzministerium in Neu-Delhi.

Trotz Indiens umfangreicher Produktionskapazitäten musste das Land in den vergangenen Wochen zunehmend Treibstoff aus dem Ausland einführen. Die Dieselimporte liegen auf dem höchsten Stand seit Februar 2020.

Zölle sollen nun die Trendwende bringen: Pro ausgeführtem Liter Diesel verlangt Indiens Regierung von den Exporteuren künftig eine zusätzliche Abgabe von 13 Rupien – umgerechnet 16 Cent. Für Benzin wird ein Aufschlag von sechs Rupien fällig. Zusätzlich werden die Unternehmen verpflichtet, den Heimatmarkt mit einer Spritmenge zu versorgen, die mindestens der Hälfte des Exportvolumens entspricht.

Indien kauft billiges Öl aus Russland ein

Die Kurse der indischen Raffineriebetreiber stürzen nach der Ankündigung ab. Die Aktie von Ambanis Konzern Reliance verlor an der Börse in Mumbai zeitweise um rund neun Prozent an Wert. Das Papier des Dieselproduzenten MRPL lag zehn Prozent im Minus.

Geschäftsmodell Spritexport. Indische Raffinerie

Auch Europas Autofahrer sind von der Verteuerung der indischen Spritexporte betroffen: Die Benzin- und Dieselhersteller von Asiens drittgrößter Volkswirtschaft brachten sich seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine als wichtige Alternative zu Lieferungen aus Russland in Position. Im Mai schickte Indien nach Daten des Dienstleisters Vortexa 540.000 Tonnen Diesel und Benzin nach Europa – 50 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres.

Indische Lieferanten lagen damit vor jenen aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mit 2,6 Millionen Tonnen stammte der Großteil von Europas Treibstoffimporten aber nach wie vor aus Russland.

Auch Indiens Angebot, Europa unabhängiger von Lieferungen aus Russland zu machen, bestand zumindest teilweise wohl nur zum Schein. So gilt als sehr wahrscheinlich, dass der indische Treibstoff für den europäischen Markt zumindest zum Teil mit russischem Rohöl hergestellt wird.

Während sich der Westen zunehmend von russischem Öl abwendet, ist Indien zu einem Großkunden aufgestiegen: Im Juni kauften indische Abnehmer nach Daten des Dienstleisters Kpler durchschnittlich 1,2 Millionen Barrel pro Tag aus Russland.

Damit dürfte Russland erstmals zu Indiens Hauptlieferanten geworden sein. Vor dem Ukrainekrieg hatte Indien nur geringe Mengen des Rohstoffs aus Russland bezogen.

Finanzministerium erhöht Importzölle auf Gold

Tycoon Ambani, der zu den reichsten Männern Asiens gehört, besorgte sich laut einem Bericht der Denkfabrik Centre for Research on Energy and Clean Air im Mai mehr als ein Viertel seines Öls aus Russland. Im Vormonat waren es noch lediglich fünf Prozent gewesen.

Ein Fünftel der Cargo-Schiffe seines Konzerns machten sich der Analyse zufolge auf den Weg durch den Suezkanal, was darauf hindeute, dass sie Richtung Europa oder Amerika reisten. Ob oder wie viel Kraftstoff aus russischem Öl in ihnen steckt, ist nicht bekannt.

Treibstoffengpässe wurden in Indien in den vergangenen Wochen unter anderem im Bundesstaat Gujarat gemeldet – der Heimat von Premierminister Narendra Modi. Steigende Spritpreise treiben auch Indiens Inflationsrate an: Sie liegt derzeit bei rund sieben Prozent.

Die Schwäche der indischen Landeswährung Rupie, die am Freitag im Vergleich zum Dollar auf ein historisches Tief fiel, droht die Teuerung über höhere Importkosten zu verschärfen. Um die Währung zu stützen, erhöhte Indiens Finanzministerium am Freitag auch die Importzölle für Gold, das in Indien traditionell stark nachgefragt wird – unter anderem für Hochzeitsfeiern.

