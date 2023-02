Energie EU deckelt Preis für russische Ölprodukte

Brüssel Die G7-Industriestaaten und die EU haben ein Embargo sowie einen Preisdeckel für russische Ölprodukte eingeführt. Ein entsprechender Beschluss vom Freitag trat am Sonntag in Kraft.

Die neuerlichen Sanktionen gegen den russischen Ölsektor sehen zwei Preisobergrenzen für russische Raffinerie-Produkte vor: 100 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter) für Diesel, Kerosin und Ölerzeugnisse, die auf dem Weltmarkt in der Regel mit einem Aufschlag auf den Rohölpreis gehandelt werden. Zum Vergleich: An internationalen Börsen kostete ein Barrel Diesel zur Lieferung nach Europa zuletzt rund 117 Dollar pro Fass.

Weniger hochwertige Petro-Chemikalien wie Heizöl oder Naphtha, die meist mit einem Abschlag auf den Rohölpreis gehandelt werden, dürfen maximal zu einem Preis von 45 Dollar pro Barrel verschifft werden. Die Preise gelten für Exporte von russischen Raffinerieerzeugnissen in Länder außerhalb der G7-Industriestaaten. Für Exporte in die G7-Staaten gilt ein komplettes Embargo.

Mit der Kombination eines Import-Embargos sowie einer Preisobergrenze für Exporte in Drittstaaten will die EU Russlands Finanzquellen für den Krieg in der Ukraine stärker beschneiden, ohne dabei die Energiemärkte ins Chaos zu stürzen. Anfang Dezember hatten die EU, die G7 und Australien nach dem gleichen Muster einen Deckel von 60 Dollar für russisches Rohöl verhängt. Es gibt allerdings einige Ausnahmeregelungen zum Beispiel für Ungarn.

Bewährter Mix aus Embargo und Preisgrenze

Um die Preisobergrenze durchzusetzen, soll geregelt werden, dass für den Export russischer Ölerzeugnisse wichtige Dienstleistungen künftig nur noch dann ungestraft erbracht werden dürfen, wenn der Preis des exportierten Öls die Preisobergrenze nicht überschreitet.

Westliche Reedereien könnten mit ihren Schiffen damit weiterhin russische Ölprodukte in Drittstaaten wie Indien transportieren. Auch soll die Regelung für andere wichtige Dienstleistungen wie Versicherungen, technische Hilfe sowie Finanzierungs- und Vermittlungsdienste gelten.

Einem hochrangigen EU-Beamten zufolge hat sich der Mix aus Embargo und Preisgrenze bewährt, um die russische Ölindustrie zu schwächen. „Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Maßnahmen wirken“, sagte der EU-Beamte. Russland müsse sein Öl mit großen Abschlägen verkaufen.

Dem Analysehaus Argus Media zufolge erhielt Russland für seine Rohöl-Sorte Urals zuletzt nur die Hälfte des Weltmarktpreises von derzeit rund 85 Dollar pro Fass. „Dieses ausgefeilte System hat sich als operativ sehr effizient erwiesen“, sagte der EU-Beamte weiter. Die Rohöl-Preisgrenze in Drittstaaten hat Russland nach Schätzungen Internationalen Energieagentur insgesamt acht Milliarden Euro gekostet.

Analysten erwarten höhere Preise

Beim Rohöl ist es den G7-Staaten gelungen, neue Preissprünge an den internationalen Märkten zu verhindern und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Russland seine Kriegskasse nicht mehr füllen kann. Analysten hatten jedoch Zweifel geäußert, dass dies auch bei Diesel, Kerosin und Heizöl so einfach umsetzbar sei. So sagte Ehsan Khoman, Chefanalyst für Rohstoffmärkte bei der Bank MUFG: „Das Embargo gegen russische Ölprodukte wird wahrscheinlich größere Auswirkungen auf die Weltmärkte haben als der Bann von Rohöl im Dezember“.

Die Logistik sei anspruchsvoller, zudem würden mehr kleinere Schiffe benötigt. Khoman sagte: „Wir glauben, dass der Markt das Embargo Russlands für Erdölprodukte unterschätzt. Das kann die Energiepreise in die Höhe treiben.“ Diese Bedenken sind auch der EU-Kommission bekannt. In Kommissionskreisen heißt es, aus diesem Grund habe man eine Preisobergrenze für Diesel wählen müssen, die relativ nah am Weltmarktpreis liege.

Zudem räumt die EU Händlern eine vergleichsweise lange Übergangszeit ein: Schiffe, die vor dem 5. Februar beladen wurden und Ölprodukte zu Preisen über der Obergrenze an Bord genommen haben, haben 55 Tage Zeit, ihre Fracht auszuliefern. So sei gewährleistet, dass der laufende Handel nicht durcheinander gewirbelt werde.

Die Preisobergrenzen für Rohöl und Rohölprodukte seien jedoch nicht für immer in Stein gemeißelt, heißt es in EU-Kreisen weiter. Künftig werden die EU und die übrigen G7-Staaten alle zwei Monate die Märkte neu bewerten und - wenn nötig - die Preisobergrenzen anpassen. So soll gewährleistet werden, dass Russland seine Energieexporte auch dann mit Rabatten auf dem Weltmarkt anbieten muss, wenn die Ölpreise unter die aktuellen Grenzen fallen.

