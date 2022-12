 Energie: EU-Energieminister einigen sich auf Gaspreisdeckel

Die EU-Staaten haben beschlossen, dass Gasgeschäfte nicht mehr zu jedem Preis erlaubt sind. Die Grenze ist niedriger angesetzt als von der EU-Kommission ursprünglich vorgeschlagen.

Die Verhandlungen über einen EU-weiten Gaspreisdeckel haben sich lange hingezogen. (Foto: dpa) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit Frankreichs Energieministerin Agnes Pannier-Runacher

Brüssel Der Gaspreis soll in Europa nicht mehr so hoch steigen wie in diesem Sommer, als eine Megawattstunde mehr als 340 Euro gekostet hat. Darauf haben sich die EU-Energieminister am Montag geeinigt. Nach einem monatelangen Streit vereinbarten sie einen „Marktkorrekturmechanismus“, der bei besonderen Marktbedingungen den Börsenhandel mit Gas oberhalb von 180 Euro pro Megawattstunde verbietet.

Der Preis ist niedriger als von der EU-Kommission ursprünglich vorgeschlagen. Diese hatte ihn in einem ersten Entwurf bei 275 Euro pro Megawattstunde angesetzt. Das war vielen EU-Staaten zu hoch.