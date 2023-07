Energie EU-Parlament beschließt weitreichende Reform des Strommarkts

Das neue Strommarktdesign soll starke Schwankungen bei den Strompreisen wie in der Energiekrise verhindern. Kritiker sehen bei der Reform noch Schwächen.

Kritiker hatten Bedenken, ob die Reform den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen würde. (Foto: dpa) Windräder

Brüssel Das Europaparlament will die Strompreise für Haushalte und Unternehmen langfristig senken und stabil halten. Der Industrieausschuss einigte sich dafür am Mittwoch auf ein neues Strommarktdesign in der EU.

Demnach sollen Wind- und Solarparkbetreiber langfristige Abnahmegarantien zu vorher festgelegten Preisen vom Staat bekommen können. Im Gegenzug sollen sie ihren Strom auch bei hohen Marktpreisen zu günstigen Konditionen abgeben.

Das soll die Strompreise der Endkunden dämpfen und eine Situation wie während der Energiekrise im vergangenen Jahr vermeiden, als die Preise in unerwartete Höhen stiegen.

Die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken soll nach dem Willen des Parlaments nicht auf diese Weise gefördert werden. Möglicherweise wird Frankreich in den nun kommenden Verhandlungen aber genau darauf drängen.