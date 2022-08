Energie EU-Ratspräsidentschaft will europäischen Strompreisdeckel – Ökonomen sind aber dagegen

Brüssel Die Europäische Union soll den Unternehmen zu Hilfe kommen, die sich angesichts stark steigender Strom- und Gaspreise um ihren Fortbestand sorgen. Dies fordert der tschechische Energieminister Jozef Sikela. Der Minister will ein Treffen mit seinen Kollegen ansetzen, um über eine Begrenzung der Strompreise zu sprechen. Tschechien hat in diesem Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Derzeit prüft Sikela die Aussichten auf Erfolg in Gesprächen mit den anderen Mitgliedstaaten. Der tschechischen Nachrichtenagentur CTK sagte er, er würde eine EU-weite Strompreis-Obergrenze befürworten. Konkreter wurde er nicht.

Die Diskussionen um einen Preisdeckel begannen vor knapp einem Jahr, als die Gaspreise deutlich stiegen und die Strompreise mit sich zogen. Deutschland und die EU-Kommission gehörten stets zu den Bremsern in der Diskussion, weil sie Marktverzerrungen befürchteten. Noch haben beide den neuen Vorschlag nicht öffentlich bewertet.

Ökonomen und auch die deutsche Wirtschaft bleiben aber skeptisch. Lion Hirth, Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin sagte: „Die Ausschläge an den Märkten sind völlig verrückt und besorgniserregend.“ Doch ein Preisdeckel würde sofort zu Versorgungsproblemen führen, wenn nicht gleichzeitig mit schnell wirkenden Maßnahmen der Verbrauch gesenkt wir. „Besser ist es, den Verbrauch zu senken und damit den Marktpreis zu dämpfen“, sagt Hirth. „Der Preis zeigt die Knappheit. Wenn wir dieses Symptom bekämpfen, machen wir die Ursache nur noch schlimmer.“

Die Bundesregierung arbeitet derzeit daran, Netzentgelte und Energiesteuern zu senken und verstärkt Kohlestrom zu nutzen. Auch ein Streckbetrieb der Atomkraftwerke, die Ende des Jahres eigentlich abgeschaltet werden sollen, steht zur Diskussion. All das sind nationale Entscheidungen, die EU hat darauf kaum Einfluss.

Entlastung führt zu Nebeneffekten

Einige EU-Länder subventionieren die Stromrechnungen ihrer Bürger und Unternehmen. Ein echter Markteingriff wurde bisher nur Spanien und Portugal erlaubt. Dort werden Kohle- und Gaskraftwerke so subventioniert, dass der Strompreis nicht über einen definierten Betrag steigt, anfangs sind dies 40 Euro pro Megawattstunde. In anderen europäischen Ländern liegt der Preis derzeit bei bis zu 600 Euro.

In Spanien führte der Eingriff zwar zu einer Entlastung, aber auch zu unerwünschten Nebeneffekten. So fließt ein Teil des künstlich billig gehaltenen Stroms nach Frankreich ab. Die Franzosen profitieren damit von einer Subvention, die spanische Steuerzahler finanzieren. Die Ausnahme für die iberische Halbinsel ist überhaupt nur möglich, weil die dafür genutzten Stromleitungen schlecht ausgebaut sind und der Effekt darum im Rahmen bleibt.

Wer bei einem europäischen Preisdeckel den Kraftwerksbetreibern die Mehrkosten erstatten soll, ist bislang unklar. Was Spanien macht, sei kein Modell für Europa, sagt Fabian Ronningen, Analyst bei Rystad Energy.

Die Subventionierung sei eine Umverteilung, für die letztlich auch die Bürger aufkommen müssten. Außerdem würden gekappte Strompreise zu einer unnötig hohen Nachfrage führen. „Ich halte die dann auftretende Verzerrung des Marktes für sehr relevant“, sagte er.

„Manche Produktionsanlage muss jetzt stillgelegt werden“

Zwar sind die derzeitigen Preise extrem. Darum fehlen Erfahrungswerte, wie die Wirtschaft und die Verbraucher reagieren. „Bis vor einem Jahr war der Strompreis auf maximal 100 Euro pro Megawattstunde gestiegen“, sagt Hirth. „Jetzt kommt es vor, dass an einem einzigen Tag der Preis um 100 Euro steigt.“

Ganze Industrien fürchten um ihre Zukunft in Europa. Denn in anderen Ländern haben die Energiepreise zwar auch angezogen, aber bei Weitem nicht so stark. Die Abwanderung ist eine reale Gefahr.

Trotzdem sind selbst industrielle Großverbraucher gegen eine staatlich verordnete Senkung der Preise. „Das Strompreisniveau hat für die Grundstoffindustrie existenzbedrohende Ausmaße angenommen“, sagt Roland Leder, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Metalle. „In der Tat muss die Politik hier handeln und zügig Gegenmaßnahmen einleiten.“

Er empfiehlt dazu aber keine Markteingriffe, sondern Direktzahlungen. „Soforthilfen für Unternehmen wären aus unserer Sicht dabei ein zielführendes Instrument“, sagte er.

Hirth warnt davor, die Betriebe um jeden Preis am Laufen zu halten. „Manche Produktionsanlage muss jetzt stillgelegt werden“, sagt er. „Und dann muss die Politik entscheiden, welche Unternehmen am Leben gehalten werden, damit sie später wieder an den Markt gehen können.“

