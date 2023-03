Energie Flüssiggastanker stranden wegen Krim-Brückensperre vor Russland

Mehrere Tanker warten wohl seit Ende Dezember auf die Passage ins Schwarze Meer. Weder russische Behörden noch Eigentümer der Ladung wollten sich dazu äußern.

Dem Schiffsverfolgungstracker des Datenanbieters Refinitiv Eikon zufolge wurden Ende Dezember im Asowschen Hafen Temryuk mehrere Tanker mit Flüssiggas beladen. (Foto: Reuters) LPG Tanker

Moskau Mehrere mit Flüssiggas (LPG) beladene Tanker haben Händlern zufolge wegen Sicherheitsbeschränkungen nicht unter der von Russland auf die annektierte Halbinsel Krim führende Kertsch-Brücke durchfahren dürfen. „Es sieht so aus, als ob Flüssiggas in die Liste der gefährlichen Güter aufgenommen wurde, denen die Durchfahrt unter der Brücke untersagt ist“, sagte ein Brancheninsider, der namentlich nicht genannt werden wollte, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die 19 Kilometer lange Straßen- und Eisenbahnbrücke, die 2018 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin eingeweiht wurde, wurde im Oktober bei einem Angriff beschädigt. Russland macht die Ukraine dafür verantwortlich. Die Brücke überspannt die Meerenge von Kertsch, die das Schwarze Meer mit dem kleineren Asowschen Meer verbindet, dass Russland nach den Eroberungen in der Südost-Ukraine ganz kontrolliert.

Dem Schiffsverfolgungstracker des Datenanbieters Refinitiv Eikon zufolge wurden Ende Dezember im Asowschen Hafen Temryuk mehrere Tanker mit Flüssiggas beladen. Diese konnten jedoch nicht weiter nach Süden ins Schwarze Meer fahren.

Die Daten zeigten, dass die mit 2900 Tonnen LPG beladenen Gastanker Summer, Gas Houston (3400 Tonnen) und Premier (2400 Tonnen) noch immer im Asowschen Meer liegen. Dort warten sie auf die Passage ins Schwarze Meer über die Straße von Kertsch. Weder der Hafen von Temryuk noch andere russischen Behörden sowie die Eigentümer der Ladung, Gazprom und Lukoil, wollten sich dazu äußern. Flüssiggas, das hauptsächlich als Kraftstoff für Autos, zum Heizen und zur Herstellung anderer petrochemischer Produkte verwendet wird, ist von den umfassenden westlichen Sanktionen infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgenommen. Normalerweise dauert es bis zu einer Woche, bis Tanker LPG-Ladungen von Temryuk zu den rumänischen Häfen Midia und Mangalia oder zum bulgarischen Burgas liefern. Händlern zufolge liefert das Unternehmen Tengizchevroil LPG-Ladungen anstelle von Temryuk an den georgischen Hafen Batumi. Russische Lieferanten würden zunehmend den Hafen von Taman nutzen, der südlich der Krim-Brücke liegt und ungehinderten Zugang zum Schwarzen Meer bietet. Mehr: Warum die Umstellung für Unternehmen so schwierig ist