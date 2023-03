 Energie: Ist Ammoniak der Treibstoff der Zukunft?

Mit einer neuen Technologie will Japan die Chemikalie Ammoniak als klimaneutralen Energieträger nutzen. Die Industrie wittert großes Potenzial.

Bei der Nutzung von Ammoniak gehen Vorstellungen und Strategien in Japan und Deutschland weit auseinander. (Foto: The Image Bank Unreleased/Getty Images) Ammoniak-Tanks

Yokohama Hinter einer Tür aus Stahl verbirgt sich die Weltpremiere der Wasserstoffwirtschaft – eine Innovation, die der Energie der Zukunft zum Durchbruch verhelfen könnte. Sie wirkt unscheinbar, die kleine Maschine im Entwicklungszentrum des japanischen Schwerindustrie-Riesen IHI in Yokohama.

„Das ist die erste Turbine, die zu 100 Prozent mit Ammoniak betrieben werden kann“, sagt Nobuhiko Kubota, Entwicklungschef des Konzerns. Dabei arbeite sie fast emissionsfrei, wie Kubota erläutert: „Wir konnten den Ausstoß von Treibhausgasen um mehr als 99 Prozent reduzieren.“

Als er die Technologie Ende 2022 auf einer Konferenz in Hamburg vorstellte, seien viele deutsche Teilnehmer überrascht gewesen, sagt der Ingenieur. Zu toxisch sei die Chemikalie für ihren großflächigen Einsatz, so die verbreitete Ansicht. Doch genau dieses Problem hat der IHI-Konzern technisch gelöst. Die gesundheitsschädlichen Stickoxide, die bei der Verbrennung entstehen können, habe man durch die Prozessführung in den Griff bekommen, so Kubota.

