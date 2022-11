Energie Katar verkündet überraschend LNG-Deal mit Deutschland

Ab 2026 will Katar bis zu zwei Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr nach Deutschland liefern. Über den Preis des Deals ist bislang noch nichts bekannt.

Ab 2026 soll katarisches LNG nach Deutschland geliefert werden. (Foto: imago images/VCG) Katarischer LNG-Tanker in China

Doha, Berlin Katar hat laut Energieminister Saad Scharida al-Kaabie ein Abkommen über Flüssiggaslieferungen nach Deutschland geschlossen. Das Gas solle vom Staatsunternehmen Qatar Energy an das US-Unternehmen Conoco Phillips verkauft werden, das es weiter zum deutschen LNG-Terminal Brunsbüttel liefere, sagte der Minister am Dienstag in der katarischen Hauptstadt Doha.

Die Lieferung soll 2026 beginnen und bis zu 15 Jahre laufen. Jährlich sollen bis zu 2 Millionen Tonnen geliefert werden.

Zu dem Preis wolle man sich nicht äußern. Mit deutschen Unternehmen liefen weitere Gespräche über LNG-Lieferungen.

Mehr in Kürze.

