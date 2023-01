Energie Russland versucht Gas-Exporte nach China unter eigene Kontrolle zu bringen

Moskau will zwei Nachbarländern ihre Gasnetze gegen zusätzliche Lieferungen abkaufen. Denn der Ukraine-Krieg macht Gazprom immer abhängiger von China.

Turkmenistan konnte teilweise kein Gas mehr nach Usbekistan bringen, weil die Minustemperaturen die Förderung unmöglich machten. (Foto: picture alliance/dpa) Gasförderung in Turkmenistan

Berlin Teile Zentralasiens erleben zurzeit einen der kältesten Winter seit Jahrzehnten, die Temperaturen sinken teilweise auf unter minus 30 Grad Celsius. Besonders Usbekistan war in der vergangenen Woche stark von den eisigen Temperaturen betroffen, weil das Nachbarland Turkmenistan den Gas-Export zeitweise komplett einstellen musste.

Wenn derart niedrige Temperaturen herrschen, bilden sich an Gasförderstätten sogenannte Gashydrate. Vereinfacht gesprochen gefriert das Erdgas und erstarrt, Förderung und Transport werden unmöglich. Laut Berichten lokaler Medien war dies in Turkmenistan der Fall, sodass die Gaslieferungen an Usbekistan zeitweise komplett unterbrochen werden mussten. Wie mehrere Medien berichten, strömt aber bereits seit dem Wochenende wieder Gas durch die Leitungen, die beide Länder verbinden.