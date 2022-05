Energie-Unabhängigkeit LNG-Deal mit Deutschland: Katar will beim Staatsbesuch des Emirs die Partnerschaft „zementieren“

Scheich Tamin bin Hamad Al-Thani trifft erstmals Bundeskanzler Scholz. Er hat einen Vertrag über langfristige Gaslieferungen im Gepäck – und weitere Abkommen, etwa im Militärbereich.

Berlin Wenn Katars Emir, Scheich Tamin bin Hamad Al-Thani am Freitag erstmals in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz trifft, dann bringt er mit, worauf die Bundesregierung sehnsüchtig wartet: einen Vertrag über langfristige Gaslieferungen nach Deutschland, der das Land unabhängiger machen soll von russischer Energie.

Und nicht nur das. Der 41-Jährige hat weitere Abkommen im Gepäck, die unterzeichnet werden sollen. Dabei geht es um die engere Kooperation zwischen der Bundeswehr und Katars Armee, den Aufbau eines deutschen Goethe-Instituts in Doha und die Kooperation der Berliner Hochschule European School of Management and Technology und der TU Darmstadt mit katarischen Universitäten.

Im Mittelpunkt aber steht seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine der Energiesektor. Die Energiepartnerschaft zwischen beiden Ländern werde beim Besuch des Emirs „zementiert“, sagte Katars Botschafter in Deutschland, Scheich Abdulla Bin Mohammed Al-Thani, dem Handelsblatt.

