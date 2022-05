Energieabhängigkeit von Russland Der Krieg, das Öl und die Inflation: Warum Orban in Ungarn den Notstand ausruft

Angesichts des Kriegs im Nachbarland greift Premier Orban zu drastischen Maßnahmen: Er ändert die Verfassung und sichert sich zusätzliche Einflussmöglichkeiten.

Ungarns Ministerpräsident schwächt die demokratischen Mechanismen des Landes erneut. (Foto: dpa) Viktor Orban

Budapest Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban entscheidet über praktisch alle wichtigen Fragen in seinem Land allein. Von ihm hängt nicht nur ab, welche Gesetzesvorlagen ins Parlament gelangen. Das Plazet für Investitionen, der Höhenflug und Absturz von Karrieren, die Zuteilung und der Entzug von Pfründen – alles das geht letztlich über seinen Schreibtisch.

Bei der Machtfülle verwundert es auf den ersten Blick, dass Orbans erste Amtshandlung nach der Vereidigung seiner neuen Regierung die Verhängung des Notstands war. Es ging Schlag auf Schlag. Am Dienstag schuf das Parlament überhaupt erst per Verfassungsänderung die Grundlage dafür – mit der Kreation des „Notstands wegen eines bewaffneten Konflikts, einer Kriegslage oder humanitären Katastrophe in einem Nachbarland“.

Kurz vor Mitternacht verkündete das Ungarische Amtsblatt dann den neuen Notstand. Am Mittwoch 00.00 Uhr trat er in Kraft. Die Ukraine, gegen die Russland seit drei Monaten Krieg führt, grenzt unmittelbar an Ungarn.