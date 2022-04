Energiekosten Spanien und Portugal bestehen auf ihrem Gaspreisdeckel – und fordern Brüssel heraus

Der spanische Premierminister will den europäischen Energiemarkt umkrempeln.

Madrid In Spanien wächst die Nervosität. Bis Ende April hatte die Regierung in Madrid grünes Licht aus Brüssel für ihren „iberischen Sonderweg“ erhofft – eine staatlich festgelegte Obergrenze für den Gaspreis in Spanien und Portugal. Doch nachdem sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem Monat noch grundsätzlich für einen zeitlich befristeten Preisdeckel für die Energiekosten in den beiden Ländern ausgesprochen hat, geraten die Verhandlungen nun ins Stocken.

Die EU hat Bedenken, dass Spanien und Portugal mit einer Ausnahmeregel de facto aus dem europäischen Binnenmarkt für den Gaspreis aussteigen. Sie wären die einzigen Länder in der Union mit einem Gaspreisdeckel, während im Rest Europas ein Marktpreis gelten würde.

An diesem Dienstag sind die spanische Ministerin für den ökologischen Wandel, Teresa Ribera, und ihr portugiesischer Kollege Duarte Cordeiro bei EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, um eine Lösung für den Konflikt zu finden.

Hintergrund der mit Nachdruck geforderten Sonderlösung ist eine spanische Besonderheit: In dem Land ist der regulierte Energietarif an den sich kontinuierlich ändernden Preis auf dem Spotmarkt gebunden. Die 40 Prozent der Haushalte, die einen solchen Tarif nutzen, spüren Preiserhöhungen also sofort.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Rekorde bei den Strompreisen hatten schon vor dem Ukrainekrieg regelmäßig die Titelseiten der spanischen Zeitungen gefüllt. Ministerpräsident Pedro Sánchez versprach den Spaniern deshalb Abhilfe und kämpfte in Brüssel hart für den Sonderweg. Da Spanien und Portugal im Energiesektor eng vernetzt sind, schlossen sie sich bei der Initiative für den Gaspreisdeckel zusammen.

Sorge vor Nachahmern

Die Regierungen in Madrid und Lissabon halten die Brüsseler Bedenken für unbegründet. Sie argumentieren, dass nur 2,8 Prozent der in ihren Ländern installierten Kapazität für die Stromerzeugung nach Frankreich und damit in den Rest Europas exportiert werden könnten. Portugal und Spanien seien damit eine „Energie-Insel“, sagte Sánchez. Eine Sonderegel beeinträchtige deshalb nicht den europäischen Binnenmarkt.

Doch das stimmt nur bedingt. Wenn der Strompreis in Spanien durch die staatliche Obergrenze für Gas deutlich billiger wird als in anderen EU-Ländern, dürfte der Eingriff schnell Nachahmer finden.

Am Ende könnte das eine Bewegung in Gang setzen, die womöglich einen neuen Mechanismus der Preisfestsetzung in Europa nötig macht. Das ist die große Sorge in Brüssel und Sánchez’ großes Ziel.

Derzeit bestimmt in Europa der Gaspreis den Preis aller Energiearten. Sánchez will das System seit Jahren schon ändern und hat das im Jahr 2019 auch im Koalitionsvertrag mit seinem linkspopulistischen Koalitionspartner Unidas Podemos festgehalten.

Die hohen Energiepreise in dem Land sind ein nationaler Aufreger. (Foto: Caro / Goettlicher) Stromleitungen in Spanien

„Wir müssen das Energiesystem in Europa von Grund auf reformieren, weil es nicht funktioniert“, sagte Sánchez jüngst in einem Interview. „Wir zahlen den Strom auf der Basis des Gaspreises, das ist nicht logisch, deshalb brauchen wir einen Referenzpreis.“ Doch sowohl andere EU-Mitglieder wie Deutschland als auch die europäische Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, Acer, halten trotz seiner Schwächen am aktuellen System fest.

Diego Rodríguez, Energieexperte an der Universität Complutense in Madrid, sieht Sánchez’ Vorstoß kritisch. „Es geht um die Frage, wie man Länder isoliert, ohne dass sie aus dem Binnenmarkt austreten“, sagte er. „Für einen Gaspreisdeckel, der nur in einigen Staaten eingeführt wird, gibt es keinerlei europäische Norm.“

Madrid will eine doppelte Auktion

Madrid will das Problem über eine doppelte Auktion lösen, wie es aus informierten Kreisen heißt: eine für den Preis, der für den Export von Strom aus Spanien nach Frankreich gelten soll und den bisherigen Marktmechanismen folgt. So soll verhindert werden, dass der billigere spanische Strom nach Frankreich exportiert wird und dann den Marktpreis im Rest Europas beeinträchtigt.

Hinzu kommen soll eine zweite Auktion in Spanien und Portugal für den Preis von Strom, der mithilfe von Gas produziert wurde. Der Gaspreisdeckel soll somit nur für die Stromproduktion gelten, nicht aber für Gas, das etwa zum Heizen verwendet wird.

Mehr Handelsblatt-Artikel zur europäischen Energie-Debatte:

Madrid will den Gaspreis für die Stromerzeugung auf 30 Euro pro Megawattstunde deckeln. Das ist um ein Vielfaches niedriger als der Marktpreis für Gas, der in den vergangenen Wochen über 100 Euro pro Megawattstunde lag. Die Differenz zwischen Marktpreis und Preisdeckel soll den Versorgern erstattet werden.

Noch ist unklar, wer genau für diese Subvention aufkommen soll. Angesichts der angespannten Haushaltslage ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Staat diese aus seinem Budget bezahlt. Die wahrscheinlichste Lösung ist, dass die Kosten auf alle Stromkunden umgelegt werden.

Die Versorger rechnen damit, dass die Gaspreis-Subvention zehn Milliarden Euro kosten wird. Würde dieses Geld auf alle Stromkunden in Spanien umgelegt, müsste jeder 40 Euro mehr pro Megawattstunde Strom bezahlen.

Deutlich sinken würde die Rechnung dabei für die spanischen Haushalte, die einen regulierten Stromtarif haben. Gleiches gilt für die Unternehmen, die ihren Strom am Spotmarkt einkaufen.

Der Markt für langfristige Stromverträge liegt brach

Die übrigen 60 Prozent der Haushalte sowie die restlichen Firmen aber haben langfristige Verträge auf dem freien Markt abgeschlossen, die zum Teil deutlich unter den aktuell hohen Marktpreisen liegen. Auch sie müssten 40 Euro mehr zahlen, da voraussichtlich alle Stromkunden an der Subvention beteiligt würden. „Damit wird das Problem einer Gruppe auf alle umgewälzt, das ist dramatisch“, heißt es in der Branche.

Die Versorger fordern deshalb, dass Madrid den regulierten Tarif vom Preis auf dem Spotmarkt löst. „Die Regierung interveniert den Marktpreis, statt den politischen Fehler im Design des regulierten Tarifs einzugestehen“, kritisiert ein Branchenvertreter.

>>Lesen Sie hier: Gas aus Spanien soll Nordeuropa helfen – doch es fehlt eine Pipeline

Die ungeklärte Lage sorge dafür, dass der Markt für langfristige Stromverträge brachliegt. Alle warteten ab, bis die Details klar sind – und hätten Angst, dass sich doch wieder alles ändere, heißt es. So halten einer Umfrage der Investmentbank BNP Paribas zufolge Investoren das regulatorische Risiko für Versorger in Spanien für größer als in allen anderen EU-Ländern. Zudem würden Kunden keine langfristigen Stromverträge abschließen, weil der Preis völlig unklar sei.

Die Lösung in dem Tauziehen zwischen Madrid, Lissabon und Brüssel dürfte in einem deutlich höheren Preislimit liegen als die 30 Euro pro Megawattstunde Gas, die die Iberer fordern. „Es müssen mindestens 50 Euro sein“, sagte Energieexperte Rodríguez.

Die Branche hält dagegen erst Werte zwischen 70 und 100 Euro für tragbar, solange es sich dabei nur um eine zeitlich befristete Maßnahme handelt. Auch Brüssel sei deutlich näher an 70 Euro als an 30 Euro, berichten spanische Zeitungen.

Mehr: Warum die hohen Energiekosten in Spanien eine Warnung für Europa sind