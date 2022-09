 Energiekosten: Warum der iberische Gaspreisdeckel kein Vorbild für alle ist

Mehrere EU-Staaten fordern eine Preisobergrenze, wie sie auf der Iberischen Halbinsel seit Juni existiert. Doch die birgt Risiken: In Spanien ist dadurch der Gasverbrauch gestiegen.

Madrid Im Kampf gegen die explodierenden Strompreise pochen einige EU-Staaten auf einen Gaspreisdeckel, wie ihn Spanien und Portugal im Juni eingeführt haben. In Spanien ist der Gaspreis für die Stromerzeugung für ein Jahr lang auf durchschnittlich 50 Euro pro Megawattstunde begrenzt.

Doch die Bilanz des Preisdeckels ist gemischt: Zwar sind die Stromkosten der Spanier 17 Prozent niedriger als ohne Maßnahme. Allerdings hat der Deckel auch unerwünschte Nebenwirkungen: So ist der Gasverbrauch für die Stromproduktion in Spanien in diesem Jahr deutlich gestiegen, während er in anderen Ländern gefallen ist. Das liegt nicht nur, aber auch am künstlich gedeckelten Gaspreis.

Der Gaspreisdeckel hat in Frankreich die Nachfrage nach billigem spanischem Strom angeheizt. Normalerweise exportieren die Franzosen Strom nach Spanien und nicht umgekehrt. Wegen seiner zahlreichen stillgelegten Atomkraftwerke hatte Frankreich aber schon zuvor mehr Strom aus Spanien importiert als in gewöhnlichen Zeiten.

