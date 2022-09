Energiekrise 40 Prozent weniger Verbrauch: Griechenland macht gerade vor, wie man Gas spart

Athen Griechenland hat im September seinen Erdgasverbrauch im Vergleich zum Vorjahresmonat um 40 Prozent reduziert. Das gab Energieminister Kostas Skrekas bekannt. Möglich wurden die Einsparungen vor allem durch den vermehrten Einsatz von Braunkohle und Diesel bei der Stromerzeugung.

Trotz angespannter Versorgungslage rechnet der Energieminister im kommenden Winter nicht mit Stromausfällen oder Rationierungen. Dieses Risiko sei „sehr gering, fast gleich null“, sagte Skrekas im TV-Sender „Skai“.

Griechenland war bisher bei der Stromerzeugung in hohem Maß vom Erdgas abhängig. Im vergangenen Jahr belief sich der Gasanateil am griechischen Elektrizitätsmix auf rund 40 Prozent. Fast zwei Drittel des Jahresverbrauchs von 6,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas gingen in die Stromerzeugung.

Um teures und knappes Gas zu sparen, laufen jetzt die Dampfturbinen der Braunkohlekraftwerke im nordgriechischen Makedonien und auf der Halbinsel Peloponnes auf Hochtouren. Energieminister Skrekas will den Anteil der Braunkohle an der Stromerzeugung, der im vergangenen Jahr elf Prozent betrug, verdoppeln. Im August waren es bereits 24 Prozent.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Griechenland hatte beim Kohleausstieg eigentlich ehrgeizige Ziele. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis wollte bis 2023 alle Kohlekraftwerke vom Netz nehmen, bis auf eines, das 2025 auf Erdgas umgestellt werden sollte.

>> Lesen Sie hier: „Mehr Schaden als Nutzen“: Mittelstand dringt auf Wegfall der Gasumlage

Jetzt werden die Schlote der Braunkohlekraftwerke beim nordgriechischen Kozani und bei Megalopolis auf dem Peloponnes mindestens drei weitere Jahre rauchen. Auch die geplante Umrüstung des modernsten griechischen Kohlekraftwerks Ptolemaida V auf Erdgasbetrieb dürfte sich bis 2028 verzögern.

Zunächst einmal stellt Griechenland jetzt fünf Gaskraftwerke, bei denen das technisch möglich ist, auf den Betrieb mit Dieseltreibstoff um. Dafür werden im kommenden Winter rund 500.000 Kubikmeter Diesel zusätzlich benötigt.

Gazprom hat bislang keine Lieferbeschränkung gegen Griechenland verhängt

Die griechischen Raffinerien können diese Menge zwar nach eigenen Angaben produzieren. Die kontinuierliche Belieferung der Kraftwerke, die nicht über viel Speicherkapazitäten verfügen, ist aber nach Einschätzung von Branchenexperten schwierig.

Großkunde bei Gazprom 40 Prozent seiner Gasimporte bezog Griechenland vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine aus Russland.

Vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine bezog Griechenland 40 Prozent seiner Gasimporte vom russischen Staatskonzern Gazprom. Das Gas kam über die Turkstream-Pipeline, die durch das Schwarze Meer in die Türkei führt.

>> Lesen Sie hier: Milliardenrisiko Margin Calls – das unterschätzte Problem in der Energiekrise

Gazprom hat bisher keine Lieferbeschränkungen gegen Griechenland verhängt. Trotzdem hat sich in diesem Jahr der Anteil der russischen Lieferungen am griechischen Gasverbrauch nach Angaben des Netzbetreibers Desfa auf 20 Prozent halbiert.

Möglich wurde das vor allem durch die intensivere Nutzung des LNG-Terminals Revithousa bei Athen. Der Umschlag des Flüssiggasterminals hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Das dort in Tankern angelieferte LNG kommt vor allem aus den USA, Algerien und Katar. Griechenland wolle von einem möglichen russischen Lieferstopp im Winter nicht überrascht werden und diversifiziere deshalb, heißt es im Energieministerium.

Im Juni hatte der Terminalbetreiber Desfa einen Gastanker als schwimmenden Speicher gechartert. Damit stieg die Lagerkapazität in Revithousa von 225.000 auf 370.000 Kubikmeter. Davon profitieren auch Nachbarländer. Nach Angaben von Energieminister Skrekas hat Griechenland in diesem Jahr bisher zwei Milliarden Kubikmeter Erdgas exportiert, gegenüber 0,7 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2021.

Ausbau für den Ausweg 5,5 Milliarden Kubikmeter Jahreskapazität soll ein neues schwimmendes LNG-Terminal haben, das bis Ende 2023 beim nordgriechischen Hafen Alexandroupoli in Betrieb gehen soll.

Die Lieferungen gingen vor allem nach Bulgarien und Italien. Bulgarien bezieht über das Terminal bei Athen inzwischen den Großteil seines Erdgases, nachdem Gazprom die Lieferungen an das Land im Frühjahr eingestellt hatte. Grund des Lieferstopps war die Weigerung der Regierung in Sofia, für das russische Gas in Rubel zu zahlen.

Mit neuen Flüssiggasterminals wird Griechenland unabhängig von russischen Gaslieferungen

Ohne die bereits 1999 gebaute Anlandestelle Revithousa, die eine Kapazität von 5,3 Milliarden Kubikmetern pro Jahr hat, wäre jetzt nicht nur Griechenland, sondern auch Bulgarien in einer prekären Lage.

Ende 2023 soll ein weiteres schwimmendes LNG-Terminal mit einer Jahreskapazität von 5,5 Milliarden Kubikmetern beim nordgriechischen Hafen Alexandroupoli in Betrieb gehen. Damit wird das Land genug Terminal-Kapazitäten haben, um seinen eigenen Gasbedarf und den der Nachbarländer Bulgarien und Nordmazedonien zu decken.

Auch wenn sich der Kohleausstieg jetzt verzögert: An ihren Klimazielen hält die Regierung fest. Mit vereinfachten Genehmigungsverfahren will Griechenland den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen forcieren.

Sie steuerten in den ersten fünf Monaten 2022 bereits 43,1 Prozent zur Stromerzeugung bei, schrieb Alexandra Sdoukou, die Generalsekretärin des Energieministeriums, in einem Gastbeitrag für die Zeitung „To Vima“. Ziel sei ein Anteil von 70 Prozent bis 2030. In einem Sofortprogramm will das Ministerium bis zum Ende dieses Jahres 250.000 neue Photovoltaik-Panels installieren lassen, davon 150.000 auf den Dächern von Wohnhäusern und je 75.000 auf gewerblichen Flächen und Bauernhöfen.

Mehr: Wieso frackt Deutschland nicht einfach eigenes Gas?